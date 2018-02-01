Операция «Снегоход»

Внедорожники и мотоциклы чуточку подвинулись — в гаражах россиян все чаще появляются квадроциклы и снегоходы, а в квартирах вместо велосипеда можно споткнуться о гироскутер или моноколесо. Парк нетривиальной транспортной техники все увеличивается, но нужны ли в связи с этим поправки в законодательство?

ГДЕ ЕЗДИТЬ БУДЕМ?

В конце 2014 года все самоходные машины отнесли к транспортным средствам, водители которых в полной мере отвечают за правонарушения на дорогах. За этим последовали и поправки в законодательстве некоторых регионов. Так, в Подмосковье в 2015-м разрешили эвакуировать снегоходы и квадроциклы на спецстоянки за нарушение Правил дорожного движения.

Если говорить о каких-то требованиях к мототехнике, то достаточно технических регламентов, уверен первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков . «На тех же квадроциклах нельзя выезжать на дороги общего пользования. Другое дело, если ими портят дорожки, по которым дачники добираются к своим участкам, но это уже вопрос личной культуры», — считает он.

Минприроды уже почти год разрабатывают поправки в законодательство, которые ограничат использование мотовездеходной техники в охотничьих угодьях. Соответствующее поручение профильному департаменту ведомства дал его глава Сергей Донской

Возможно, скоро использование электротранспорта все же отрегулируют Правилами дорожного движения»

НАРУШИТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ

Депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) предложили послабление при использовании снегоходов, но только для северян. Они внесли в Госдуму проект поправок в Водный кодекс, которые избавят от административной ответственности за езду по водоемам и в водоохранных зонах на Крайнем Севере. Как отмечается в документе, снегоходы и снегоболотоходы «используются на Крайнем Севере в целях обеспечения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению, обеспечения жителей населенных пунктов продуктами питания, оказания различных видов услуг».

Сейчас любое пересечение на мототехнике озера, реки или ручья считается нарушением, и неважно, происходит это летом или зимой. Штраф для граждан составляет до 4,5 тысячи рублей.

Снегоходы для многих жителей Арктической зоны не забава, а один из основных видов транспорта, объясняет член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат от НАО Сергей Коткин. «Получается, что люди, не желая того, оказываются нарушителями. Техника движется по льду толщиной до двух метров, на котором еще столько же снега!» — говорит он.

Документ одобрили в двух комитетах Госдумы. «Состояние транспортной инфраструктуры и значительная удаленность населенных пунктов Крайнего Севера и приравненных к нему регионов привела к тому, что объехать водоохранные зоны невозможно, и сложившуюся норму пора закрепить», — заключили в Комитете по делам национальностей.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев полагает, что просьба законодателей НАО абсолютно справедлива, поскольку северяне зимой перемещаются только по трассам, которые проложены по водным артериям. «Но все же надо понять, не даст ли это повод для злоупотреблений, посоветоваться с экологами», — добавил депутат.

По словам председателя постоянного комитета по делам Арктики Госсобрания Якутии Елены Голомаревой, в республике оленеводам, рыболовам и так можно беспрепятственного передвигаться по водным объектам. «У нас эти штрафы не взимаются. Представители коренных малочисленных народов на своих исконных землях имеют право передвигаться на снегоходах по водным объектам», — пояснила она.

Скептически относится к инициативе и руководитель красноярской организации «Плотина» Александр Колотов : «Снимая данный запрет, мы фактически даем зеленый свет для езды на снегоходах где угодно, раз водоохранные ограничения больше не действуют. Пойдет ли подобная свобода передвижения во благо природе Арктики? Скорее, она приведет к узаконенной бесконтрольности гонок на снегоходах».

В Правительстве инициативу ненецких депутатов также не поддержали. Документ «не учитывает, что географические границы районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, и границы Арктической зоны Российской Федерации не совпадают», говорится в отзыве.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР!

Как и прочую мототехнику, квадроциклы и снегоходы необходимо регистрировать в органах Гостехнадзора. Регистрации не подлежат лишь совсем «игрушечные» квадроциклы с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. Процедура постановки на учет проста, отделения Гостехнадзора есть во всех регионах. При регистрации необходимо предоставить паспорт самоходной машины (ПСМ) и документы о приобретении квадроцикла, который выдал продавец. После этого владелец техники получает свидетельство о регистрации, талон о прохождении техосмотра и один номерной знак. Затем техосмотр надо проходить ежегодно.

Экзамены на получение прав для управления снегоходами и квадроциклами также сдают в подразделениях Гостехнадзора. Удостоверение тракториста-машиниста получить значительно проще, чем удостоверение для управления автомобилем. Стандартный экзамен на вождение квадроцикла состоит из пуска двигателя, разгона -торможения, проезда габаритного коридора, полукруга и «змейки».

Не стоит думать, что если вы будете без регистрации разъезжать по лугам и лесам, где нет никаких гаишников, это сойдет с рук. В местах, где чаще всего происходят «покатушки», инспекторы Гостехнадзора периодически устраивают облавы. Их зимний вариант незатейливо называется «операция „Снегоход“, а летний — „операция „Трактор“.

ТАСС ПЕШЕХОДЫ НА КОЛЕСАХ Знакомьтесь: сегвей на улицах СанктПетербурга Фото Сергея Куликова

Прямая противоположность мотто-внедорожникам — личный электротранспорт, который еще не по каждому тротуару поедет. Это сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Те, кто передвигается на них по городу, пока считаются пешеходами. Объем и мощность двигателя у экзотических самокатов не соответствуют установленным требованиям для транспортных средств: у них нет двигателя внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров, а самый мощный электромотор — 990 ватт. Транспортным средством при этом считается устройство с двигателем более 4 киловатт, которое развивает скорость более 50 км/ч.

В Госдуме о том, стоит ли приравнивать электроагрегаты к транспортным средствам, задумались еще год назад. „Непонятно, сегвеи — это транспортные средства? На них ездят и по тротуарам, и по дорогам. Они не фигурируют в ПДД. Попадают ли они под понятие двухколесного транспортного средства, как мотоциклы? Нужно прописать это в правилах движения“, — объяснял член Комитета по транспорту Александр Васильев

Возможно, что скоро использование такой техники все же отрегулируют Правилами дорожного движения. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в октябре поручил Министерству внутренних дел и Открытому правительству проработать вопрос, как определять статус граждан, которые используют современные технические средства передвижения.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко уверена, что следует, как минимум, закрепить запрет на использование гироскутеров и сегвеев на территории метро. „Неважно, сколько там колес, три или одно. Ведь могут изобретаться новые средства, меняться названия. Молодые люди нередко начинают показывать свою удаль прямо на платформах, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь других пассажиров“, — сообщила столичный законодатель.

Что есть что Снегоход

Транспортное средство для передвижения по снегу и льду, которое приводится в движение при помощи широких гусениц и управляется парой лыжных полозьев, находящихся спереди машины. Изобретателем снегохода читается канадский инженер Жозеф-Арман Бомбардье. В нашей стране производство снегоходов „Буран“ наладили в Рыбинске в 1971 году.

Самым распространенным видом этого транспортного средства является утилитарный снегоход, его технические и эксплуатационные характеристики позволяют надежно передвигаться по глубокому снегу. Выносливый и мощный двигатель способен развивать скорость до 130 километров в час. Туристический снегоход служит оптимальным вариантом для передвижения по укатанной снежной дороге. Благодаря узким гусеничным трактам этот снегоход обладает повышенной управляемостью. Горный снегоход приспособлен для передвижения по сильно пересеченной местности. Пилотирование этого снегохода требует специальных навыков вождения. Спортивные снегоходы отличаются небольшой массой. Технические особенности этого вида транспорта позволяют развивать скорость до двухсот километров в час.

Квадроцикп

Вид мотовездехода — небольшое транспортное средство, похожее на мотоцикл, но имеющее четыре колеса. Утилитарные квадроциклы предназначены для применения в сельском хозяйстве и для развлекательных прогулок. Их отличительные особенности: вариатор в трансмиссии, подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировка межосевого дифференциала. Спортивные мотовездеходы имеют механическую коробку передач, у них отсутствует передний привод и цепной привод на колеса.

Моноколесо

Электрический самобалансирующийся самокат с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса подножками. Масса — от 8,5 до 22 кг, максимальная скорость до 35 км/ч, дальность поездки на одной зарядке -10—130 км. Использует различные датчики, гироскопы и акселерометры вместе с электродвигателем для автоматической балансировки, управляется наклоном тела. Моноколесо не имеет ни задней, ни передней стороны, работа устройства полностью симметрична, а подножки, как правило, складываются для удобства переноса.

Сегвей

Развивает скорость до 50 км/ч, масса около 40 кг без батареи, а допустимая нагрузка — 140 кг. Представлен публике в 2001 году изобретателем Дином Кейменом . Состоит из платформы для ног и двух колес, но дополнительно оснащен рулевым столбом, поэтому напоминает колесницу. Сегвей автоматически балансируется при изменении положения корпуса ездока; для этой цели используется система индикаторной стабилизации: сигналы с гироскопических и жидкостных датчиков наклона поступают на микропроцессоры, которые вырабатывают электрические сигналы, воздействующие на двигатели и управляющие их движениями. Каждое колесо сегвея приводится во вращение своим электродвигателем, который реагирует на изменения равновесия машины. При наклоне тела ездока вперед сегвей начинает катиться вперед, а при увеличении угла наклона тела скорость увеличивается. При отклонении корпуса назад сегвей замедляется, останавливается или катится задним ходом. В Москве сегвей используют для патрулирования территорий работники некоторых парков.

Гироскутер

Скорость гироскугера зависит и от веса водителя и достигает 20 км/ч. Как и сегвей, это двухколесное транспортное средство с автоматической балансировкой. Главное отличие — отсутствие рулевого столба, что делает агрегат компактнее. Представляет собой площадку для ног с двумя колесами по бокам. Гироскутер оснащен гироскопическими датчиками, обеспечивающими самобалансировку и поддерживающими платформу для ног в горизонтальном состоянии. Управление осуществляется не манипуляцией руками, а только перемещением массы тела из стороны в сторону. Первые современные гироскутеры начали появляться лишь в начале 2010-х годов. Во многих странах, например Великобритании, эксплуатация гироскутеров запрещена как на автомобильных дорогах, так и на тротуарах. Зафиксированы случаи самовозгорания этих агрегатов из-за некачественных литиевых батарей.