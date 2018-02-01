В Кургане разработают «лежачий» велосипед для северян

Сам по себе лигерад (лежачий велосипед) — явление не новое. Первый был построен в 1900 году. Но Всеволод Котельников из Кургана утверждает, что они с отцом, профессором местного университета Глебом Волковым, создали принципиально новую конструкцию:

— Есть ряд нововведений, которые выводят нашу модель на другой уровень. Это определённый специфический центр тяжести, который позволяет экономить габариты: велосипед не намного больше обычного, в отличие от аналогов. Он может отрывать колёса от земли, разворачиваться на малом радиусе, имеет огромный дорожный просвет, полный набор передач, амортизацию, способен ездить где угодно.

Два летних сезона отец и сын испытывали своё изобретение. Первую выставочную модель опубликовали в 2016 году, затем конструкцию адаптировали к серийному производству. Летом 2017-го было выпущено 10 велосипедов, цена — около 25 тысяч рублей.

— В этом году создадим идеальный транспорт для Севера. У него будут фэт-колёса увеличенной площади соприкосновения — от четырёх дюймов, с шипованными покрышками. На таком не провалишься на насте, в снег глубоко не зароешься. Возможно, поставим электромотор, — говорит Всеволод. — Сидеть можно хоть в пуховике, хоть в шубе, ведь на модели установлено не велосипедное седло, а кресло.