Dongfeng предлагает программу помощи на дорогах для российских автовладельцев

Популярный в Российской Федерации китайский автобренд с начала нового года объявил о старте спецпрограммы помощи на дорогах.

Как сообщили в российском представительстве автокомпании «Дунфэн Мотор Рус», данная программа призвана улучшить взаимоотношения клиента и производителя ТС.

В рамках данной программы автокомпания предоставляет круглосуточную консультацию по телефону касательно технических неполадок автомобиля.

Также клиент в праве рассчитывать на непосредственную техпомощь на месте. Кроме перечисленного, клиенту предоставляются удаленные юридические консультации, а также бесплатная транспортировка машины к месту проведения ремонтных работ (в радиусе 200 километров от ближайшего автосалона DFM).

Обсуждаемая программа от Dongfeng получила название «DFM Assistance».

Для популяризации автобренда, китайские автопроизводители с нового года дали старт еще одному выгодному предложению. Всем, кто решит в ближайшее время приобрести DFM AX7, получит в подарок комплект зимней резины.