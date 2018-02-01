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Dongfeng предлагает программу помощи на дорогах для российских автовладельцев
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Dongfeng предлагает программу помощи на дорогах для российских автовладельцев 

Car.ru 1 февраля 2018
Фото: Car.ru
Популярный в Российской Федерации китайский автобренд с начала нового года объявил о старте спецпрограммы помощи на дорогах.
Как сообщили в российском представительстве автокомпании «Дунфэн Мотор Рус», данная программа призвана улучшить взаимоотношения клиента и производителя ТС.
В рамках данной программы автокомпания предоставляет круглосуточную консультацию по телефону касательно технических неполадок автомобиля.
Также клиент в праве рассчитывать на непосредственную техпомощь на месте. Кроме перечисленного, клиенту предоставляются удаленные юридические консультации, а также бесплатная транспортировка машины к месту проведения ремонтных работ (в радиусе 200 километров от ближайшего автосалона DFM).
Обсуждаемая программа от Dongfeng получила название «DFM Assistance».
Для популяризации автобренда, китайские автопроизводители с нового года дали старт еще одному выгодному предложению. Всем, кто решит в ближайшее время приобрести DFM AX7, получит в подарок комплект зимней резины.
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