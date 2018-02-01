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Китайский кастом на базе мотоцикла BMW R NineT
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Китайский кастом на базе мотоцикла BMW R NineT 

Motonews.ru 1 февраля 2018
Фото: Motonews.ru
В китайском ателье Mandrill Garage (Пекин) подготовили впечатляющую версию мотоцикла BMW R NineT под названием Dark Fighter.
Mandrill Garage активно работает последние шесть лет, под руководством дизайнера Лу Хао (Lou Hao). Вместе с тремя друзьями они создали этот бренд, чтобы объединить свои таланты и любовь к кастомам.
"Идея была в том, чтобы создать что-то, скажем так, в стиле «анти-ретро». А также убрать головной свет и использовать вместо него что-то вроде маски, по образцу средневековых доспехов", — отмечает автор проекта.
Головной свет у получившегося мотоцикла действительно очень необычный, но больше напоминает не рыцарские доспехи, а скорее что-то из фантастических фильмов сколько-то-летней давности.
По словам Лу Хао, с учетом вышеупомянутых дизайнерских идей он хотел сделать что-то вроде стритфайтера. И по желанию заказчика использовал для этого совершенно новый, беспробежный мотоцикл, который доставили в ательне прямо от местного дилера BMW.
"Мы убрали сиденье. Сиденье мне у BMW больше всего не нравится. А также убрали весь задний подрамник", — рассказывает автор. Вместо него поставили другой, ощутимо меньше, собственного дизайна. Это сильно изменило визуальное восприятие байка, он стал казаться ощутимо короче. Плюс многие детали были заменены на облегченные, карбоновые.
Dark Fighter, мотоцикл в стиле Neo-Racer — это самое свежее творение данного ателье, которое уже некоторое время назад вызвало серьезный интерес со стороны авторитетных западных кастомайзеров и ценителей их продукции, выдав на гора сразу несколько интересных творений, причем сделанных весьма и весьма качественно.
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