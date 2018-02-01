Снегоуборочная техника для загородного дома: как выбрать и использовать

Фото: Husqvarna

Снег, конечно, можно убирать вруч­ную. И этим занимались многие поколения российских дачников. Но процесс этот длительный, а труд довольно тяжёлый. Поэтому неудивительно, что обитатели загородных коттеджей стараются эту работу по возможности механизировать. Ниже — основные виды техники, которые помогают справиться с задачей.

Электролопаты

Самые простые агрегаты — так называемые электролопаты. Они действительно похожи по конструкции на обычные лопаты — у них есть длинная рукоятка, а внизу расположен пластиковый ковш шириной примерно 30 см. Отличие же в том, что внутри ковша находится снегоотбрасывающий механизм — вращающийся ротор с лопастями. Владельцу электролопаты достаточно просто вести инструментом по снежной целине (колёс у ковша нет, но у его бортов имеются утолщения-полозья для скольжения), а уж электролопата сама отбросит снег на 4–6 м в сторону.

Модель GD40SS (Greenworks) с системой автоматической регулировки мощности двигателя ECO-Boost (11 990 руб.). Фото: Greenworks

Электрическая снегоуборочная лопата (Китай), мощность 1000 Вт, ширина захвата 30 см, вес 5,5 кг (3990 руб.). Фото: Leroy Merlin

Модель ST 1131 E (Stiga), мощность 1100 Вт, ширина захвата 31 см, вес 6 кг (4490 руб.). Фото: Stiga

Электролопаты представляют собой некое промежуточное звено между механическими средствами очистки территории от снега и различными снегоуборщиками. Применение электролопат потребует от их владельцев некоторых физических усилий, так что расслабиться и получать удовольствие с ними не получится. А главным их преимуществом является манёвренность. Электролопатой можно расчищать узкие и кривые дорожки, убирать снег между кустами, на детских площадках, в общем — везде. В том числе и в тех местах, где колёсная снегоуборочная техника не пройдёт. Весят такие модели около 5 кг, а стоят 5–15 тыс. руб.

Компактные и лёгкие электрические лопаты (мотолопаты) с питанием от сети или аккумулятора. Предназначены для уборки свежевыпавшего снега. Фото: Stiga

Снегоуборщики

Если у вас задача очистить от снега узкую дорожку, петляющую между кустарниками, или крыльцо, то удобнее использовать электролопату. Несамоходные снегоуборщики можно порекомендовать для чистки ровных дорожек, тропинок и небольших (10–15 м) участков подъездной дороги к дому. Причём для регулярной чистки, то есть если вы живёте в коттедже постоянно и чистите дорожку после каждого снегопада, не дожидаясь, пока пройдёт оттепель и снег заледенеет. Если вы убираете снег от случая к случаю, а также при больших объёмах работы (участок дороги длиннее 10–15 м), то вам понадобится самоходный снегоуборщик, способный убирать в том числе и старый, слежавшийся и заледеневший снег.

Выбор типа снегоуборщика и его производительности зависит от площади очищаемого участка, его конфигурации, протяжённости дорожек, а также от регулярности, с которой вы будете проводить уборку.

Большинство подобных снегоуборщиков оборудовано электродвигателями, но есть и модели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Последние, как правило, отличаются большей производительностью. Стоят несамоходные снегоуборщики с электродвигателем примерно столько же, сколько электролопаты, а модели с аккумулятором и ДВС — 15–30 тыс. руб Несамоходные снегоуборщики

Несамоходные снегоуборщики оборудованы простым двухколёсным шасси, спереди на салазках расположен ковш со снегоотбрасывающим механизмом. Здесь уже и ковш побольше, шириной 40–50 см, и механизм снегоотбрасывателя помощнее (снег улетает на 6–8 м). Однако и весит такой снегоуборщик уже 12–15 кг, а то и больше. Его можно порекомендовать счастливым обладателям ровных, ухоженных участков, без кочек, рытвин и тому подобных препятствий, преодолевать которые с 30-килограммовой тележкой было бы затруднительно.

Очень хорошо зарекомендовали себя такие несамоходные снегоуборщики при чистке дорожек с твёрдым и мягким покрытием. Шнеки роторного механизма снегоотбрасывателя в них сделаны из армированного пластика и поэтому не повредят покрытие дорожки, даже если случайно его заденут. Более того, пластиковый шнек обеспечивает более качественную очистку, так как убирает снег полностью, не оставляя даже тонкого слоя.

Снегоуборщик электрический несамоходный PH 220EL (Patriot). Мощность 2000 Вт, ширина захвата 50 см, высота захвата 25 см, вес 52 кг (9990 руб.). Фото: Leroy Merlin

Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks GD80ST, сверхмощная система 80 В, аккумулятор 2 А • ч. Ширина захвата 51 см, технология автоматической регулировки мощности двигателя ECO-Boost, складная рукоятка (34 990 руб.). Фото: Greenworks

Снегоуборщик Husqvarna ST131 бензиновый, одноступенчатая система очистки, мощность 4,03 кВт, вес 44,27 кг (49 990 руб.). Фото: Husqvarna

Аккумуляторы литий-ионные и зарядные устройства к ним. Модель Greenworks 40 В. Фото: Greenworks

Модель Greenworks 80 В. Фото: Greenworks

Самоходные снегоуборщики

Самоходные снегоуборщики являются наиболее производительными и технически сложными устройствами в своей группе. В них, помимо привода на колёса, могут быть другие конструктивные усовершенствования, делающие работу более комфортной. Перечислим некоторые из них.

Снегоочиститель Husqvarna ST 224, ДВС, 4,7 кВт, двухступенчатая система, ширина захвата 61 см, трансмиссия с фрикционными дисками облегчает регулировку скорости (99 990 руб.). Фото: Husqvarna

Самоходный колёсный снегоуборщик СМБ-650 («Интерскол»). Мощность 4,78 кВт, ручной стартёр, металлический зубчатый шнек. Ширина захвата 56 см (33 900 руб.). Фото: «Интерскол»

Зубчатый шнек позволяет разбивать на части даже прочные льдины. Фото: Leroy Merlin

Гусеничный снегоуборщик ST 5266 PB TRAC (Stiga). Двигатель бензиновый Briggs & Stratton, мощность 5,18 кВт, ширина захвата 66 см, высота захвата 52 см. Электростартёр, светодиодные фары, электрообогрев рукояток, дистанционное управление направлением и высотой выброса (79 990 руб.). Фото: Stiga

Система освещения

Фары существенно облегчают работу в тёмное время суток (особенно зимой).

Система дистанционного управления направлением и дальностью выброса снега

Собранная снежная масса подаётся в так называемый разгрузочный жёлоб — пластиковую или металлическую трубу, через которую выбрасывается прочь. Разгрузочный жёлоб можно поворачивать относительно вертикальной оси и задавать таким образом направление выброса. А дальность регулируется направляющей пластиной, с помощью которой задаётся угол наклона траектории полёта снежной массы. В недорогих снегоуборщиках при необходимости изменить направление и дальность выброса вы должны остановить технику и вручную повернуть жёлоб с пластиной, а затем закрепить их в новом положении. В более совершенных умных моделях предлагается дистанционное управление жёлобом и пластиной с помощью рукояток на панели управления. Это удобно, так как позволяет не прерывать работу при регулировке выброса.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Электрический стартёр (у моделей с ДВС)

Несамоходные модели с ДВС, как правило, оснащены механическим стартёром-шнурком. Запуск двигателя таким механизмом требует некоторых физических усилий. Электрический стартёр же позволяет произвести запуск двигателя буквально одним нажатием на кнопку.

Гусеничные снегоуборщики с ДВС отличаются наличием гусеничного шасси, которое обеспечивает им наилучшую проходимость. Эти модели, как правило, наиболее производительные и по мощности, и по цене (от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей), мало отличаются от профессиональной техники.

Робот-снегоуборщик

Да, теперь есть и такая техника. Причём выпускается модель OMI Robotics OMI Plow в России и стоит около 200 тыс. руб. — столько же, сколько, скажем, топовые модели гусеничных снегоуборщиков. Робот-снего­уборщик может работать как автономно, так и в режиме удалённого управления: хозяева смогут управлять техникой дистанционно, с помощью пульта или через приложение для смартфона.

Учтите, что убирать старую, слежавшуюся снежно-ледяную массу с вкраплениями камней (например, при расчистке дороги) — задача сложная даже для сравнительно мощных полупрофессиональных моделей снегоуборочной техники.

Фото: Husqvarna

Аккумуляторные снегоуборщики

Недавно в продаже появились аккумуляторные снегоуборщики (модели Greenworks GD80ST и GD40SB, Denzel EST-51Li, Ryobi RST36B51). Они оснащены мощными литий-ионными аккумуляторами (36–80 В и до 4 А•ч), которые позволяют им работать без подзарядки достаточно продолжительное время (около 1 ч). Такая конструкция совмещает преимущества бензиновых и электрических снегоуборщиков. Съёмный аккумулятор весит примерно килограмм, и его рекомендуют забирать и хранить после работы в отапливаемом помещении.

Какой снегоуборщик выбрать: 3 важных пункта

Электричество или бензин?

Какой тип двигателя предпочтительнее? У электродвигателя и у ДВС есть свои преимущества и сферы применения. Бензиновый двигатель не имеет ограничений по мощности, как это обстоит с электродвигателями, работающими от сети. Неудивительно, что мощные снегоуборщики (более 2–2,5 кВт) оборудуются исключительно бензиновыми двигателями. Но главным пре­имуществом бензиновых моделей является их независимость от сети. Вы можете чистить снег не только поблизости от дома, но практически на любом расстоянии.

Достоинствами электродвигателей являются низкий уровень шума и отсутствие выхлопа. Да и проблем с запуском электродвигателя в холода не возникает. Неудивительно, что многие покупатели выбирают электрические снегоуборщики, несмотря даже на неудобства, связанные с подключением к сети.

Работа на улице в морозный зимний день сама по себе нелёгкое испытание, поэтому очень важно, чтобы снегоуборочная техника была как можно более манёвренной и легко управляемой. Переключатели режимов работы и скоростей должны быть легкодоступными. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Конструкция колёс

Важной деталью снегоуборщиков является конструкция колёс, которые на них устанавливаются. Эти колёса меньше автомобильных, но могут быть оснащены полноценными шинами повышенной проходимости. Чем больше диаметр колеса и толщина шины, тем меньше вероятность пробуксовок. Выбирайте снегоуборщик с нормальными зимними шинами, с глубоким протектором. Для повышения проходимости к шинам можно приобрести комплект цепей, таких же, как цепи на автомобильных колёсах. Стоимость комплекта составит 1,5–2 тыс. руб.

Также для повышения проходимости в ряде самоходных моделей предусмотрена возможность блокировки дифференциала колёс. Эта опция помогает избежать пробуксовки, если одно из колёс попало на лёд. В обычных условиях эксплуатации блокировку дифференциала отключают, чтобы снегоуборщик можно было легко поворачивать на месте.

Хорошая проходимость особенно важна для тяжёлых моделей, потому что вытаскивать из сугроба машину массой 100 кг — дело хлопотное.

Снегоуборщик с пластиковым шнеком полностью очищает твёрдое покрытие дорожки. Направляемый выброс снега делает процесс уборки простым и эффективным. Фото: Greenworks

Тип шнека

Шнеком называется стержень со сплошной винтовой лопастью вдоль продольной оси. Он отвечает за транспортировку снега. Существуют три вида уборочного механизма: одноступенчатый, двухступенчатый и трёхступенчатый. В первом отбрасывание снега производится за счёт высокой скорости вращения. Такой шнек рассчитан на уборку свежевыпавшего снега. Для работы со старым, слежавшимся снегом используются модели с двух— и трёхступенчатым механизмом. В них шнек вращается медленно. Его лопасть оснащена зубьями, которые вгрызаются в снег. Расколотая и частично размолотая снежная масса подаётся на крыльчатку снегоотбрасывателя — это и есть вторая ступень. В некоторых моделях, чтобы на снегоотбрасыватель не попадали льдины и комья, снежная масса проходит дополнительное размалывание (третья ступень).

Меры предосторожности

При попадании в шнековый механизм льдины и камни могут вывести его из строя. Для защиты шнека и трансмиссии от перегрузок и поломок используются предохранительные срезные болты, которыми шнек фиксируется на валу. При перегрузке болт ломается, и заменять его можно только на идентичный. Некоторые меняют срезные болты на обычные или от других моделей шнеков с неподходящим расположением надрезов. Такие способы ремонта чреваты тем, что в следующий раз сломается или шнек, или трансмиссия. Поэтому лучше заранее запастись предохранительными срезными болтами или хотя бы узнать, где их можно купить для вашей модели снегоуборщика.

Фото: Stiga