Waymo покупает более тысячи минивенов Chrysler Pacifica 

Самостоятельная марка Waymo, принадлежащая компании Google, объявила о своих планах, касающихся покупки тысячи минивенов Chrysler Pacifica.
Waymo использует модели Pacifica для тестирования своих автономных технологий еще с 2016 года, когда был выполнен заказ на первые 100 модификаций. При этом в прошлом году бренд закупил еще пол тысячи экземпляров и запустил их на испытания сразу в двадцати пяти городах, включая Финикс.
И теперь, спустя несколько дней после обнародованной новости, что у конкурирующей компании Apple есть 27 прототипов с автономным управлением, трестирующихся по дорогах общего пользования в Соединенных Штатах. Waymo решила заявить о своих планах на будущее, однако раскрывать финансовую сторону заявления — отказалась. Во время интервью главный исполнительный директор FCA Серхио Маркионне выделил, что пока трудно сказать какие мировые производители собираются занять лидирующие позиции, учитывая переход на электрические модели и беспилотники. Тем не менее, FCA продолжает развивать автономные технологии, поставив перед собою цель уже через три года представить масштабную архитектуру, поддерживающую автономное управление 4 и 5 уровней.