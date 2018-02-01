Waymo покупает более тысячи минивенов Chrysler Pacifica

Самостоятельная марка Waymo, принадлежащая компании Google , объявила о своих планах, касающихся покупки тысячи минивенов Chrysler Pacifica.

Waymo использует модели Pacifica для тестирования своих автономных технологий еще с 2016 года, когда был выполнен заказ на первые 100 модификаций. При этом в прошлом году бренд закупил еще пол тысячи экземпляров и запустил их на испытания сразу в двадцати пяти городах, включая Финикс.