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Она «приводнилась»: первая ступень Falcon 9 удивила Илона Маска
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Она «приводнилась»: первая ступень Falcon 9 удивила Илона Маска 

ФБА «Экономика сегодня» 1 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Компания SpaceX протестировала жесткую посадку на воду первой ступени ракеты Falcon 9.
Как сообщают «Новые Известия», специалисты компании не надеялись на успешное «приводнение». Тем не менее, ступень ракеты мягко села на воду, активировав при посадке сразу три двигателя. Теперь компания попытается отбуксировать ее к берегу, чтобы тщательно изучить. Об этом написал в своем блоге владелец SpaceX Илон Маск.
Известно, что уже видавший виды носитель вряд ли сможет снова запустить в космос летательный аппарат, но исследование его повреждений может дать хороший задел при дальнейших экспериментах.
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