Ещё
Две отечественные автомодели: LADA Granta и Vesta примкнули к популярной «сотне» на европейском рынке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две отечественные автомодели: LADA Granta и Vesta примкнули к популярной «сотне» на европейском рынке 

Car.ru 1 февраля 2018
Фото: Car.ru
Исходя из статистических данных по 2017 году в разрезе объемов реализации европейского авторынка, наши автомодели LADA Granta и Vesta вошли в первую 100-ю.
Опираясь на материалы от focus2move, автоэксперты «Автостата» выяснили, что отечественные автомодели бренда LADA закрепились в сотне на 55-м и 70-м месте.
Если быть более точным, автомодель LADA Granta расположилась между Toyota C-HR (97295 экз.) и Hyundai i10 (93350 экз.). Показатели реализации автомодели Granta составили 98878 единиц.
Ближайшие соседи другой автомодели — LADA Vesta (продано 79545 экз.): японская Mazda CX-5 и французский Renault Twingo.
Что касательно тройки лидеров в обсуждаемой сотне — это неизменный уже как девять лет чемпион — Volkswagen Golf. Далее идут: Renault Clio и Volkswagen Polo.
Конечно нашим представителям до верхних строк рейтинга еще достаточно далеко. Но по крайней мере мы не пасем задних.
Car.ru: последние новости
К 2019 году АВТОВАЗ выпустит самую бюджетную автомодель LADA Granta В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 В Volkswagen представили гоночный электромобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Машину Путина выставили на продажу16
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение