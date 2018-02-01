Две отечественные автомодели: LADA Granta и Vesta примкнули к популярной «сотне» на европейском рынке

Исходя из статистических данных по 2017 году в разрезе объемов реализации европейского авторынка, наши автомодели LADA Granta и Vesta вошли в первую 100-ю.

Опираясь на материалы от focus2move, автоэксперты «Автостата» выяснили, что отечественные автомодели бренда LADA закрепились в сотне на 55-м и 70-м месте.

Если быть более точным, автомодель LADA Granta расположилась между Toyota C-HR (97295 экз.) и Hyundai i10 (93350 экз.). Показатели реализации автомодели Granta составили 98878 единиц.

Ближайшие соседи другой автомодели — LADA Vesta (продано 79545 экз.): японская Mazda CX-5 и французский Renault Twingo.

Что касательно тройки лидеров в обсуждаемой сотне — это неизменный уже как девять лет чемпион — Volkswagen Golf. Далее идут: Renault Clio и Volkswagen Polo.

Конечно нашим представителям до верхних строк рейтинга еще достаточно далеко. Но по крайней мере мы не пасем задних.