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Toyota отзовет более 645000 автомоделей Prius, Lexus RX и Lexus NX по всему миру
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Toyota отзовет более 645000 автомоделей Prius, Lexus RX и Lexus NX по всему миру 

Car.ru 1 февраля 2018
Фото: Car.ru
Именитый автобренд Toyota объявил о старте отзывной компании большой партии машин (около 645000 единиц) по всему миру.
Причиной данного неприятного инцидента послужили подушки безопасности, где был выявлен заводской брак.
В списки отзывных автомоделей попали: Toyota Prius, Lexus RX и Lexus NX 05.2015-03.2016 г.в.
Конкретно — был выявлен конструктивный дефект, из-за которого появлялся риск короткого замыкания, конечной проблемой которого мог стать отказ срабатывания подушек в аварийной ситуации.
Как сообщили представители автобренда, к счастью, трагических событий по вине автокомпании пока не произошло.
Представители Toyota в кратчайшие сроки оповестят автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в один из автосалонов автокомпании для проведения ремонтных работ. Все расходы по данной кампании автопроизводитель берет на себя.
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