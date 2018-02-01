Toyota отзовет более 645000 автомоделей Prius, Lexus RX и Lexus NX по всему миру

Именитый автобренд Toyota объявил о старте отзывной компании большой партии машин (около 645000 единиц) по всему миру.

Причиной данного неприятного инцидента послужили подушки безопасности, где был выявлен заводской брак.

В списки отзывных автомоделей попали: Toyota Prius, Lexus RX и Lexus NX 05.2015-03.2016 г.в.

Конкретно — был выявлен конструктивный дефект, из-за которого появлялся риск короткого замыкания, конечной проблемой которого мог стать отказ срабатывания подушек в аварийной ситуации.

Как сообщили представители автобренда, к счастью, трагических событий по вине автокомпании пока не произошло.

Представители Toyota в кратчайшие сроки оповестят автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в один из автосалонов автокомпании для проведения ремонтных работ. Все расходы по данной кампании автопроизводитель берет на себя.