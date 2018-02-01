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Pornhub захотел одарить полицейских сотнями литров интимной смазки
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Pornhub захотел одарить полицейских сотнями литров интимной смазки 

Lenta.ru 1 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Крупнейший в мире порноресурс Pornhub предложил полиции Филадельфии сотни литров лубриканта в подарок, чтобы помешать зрителям Суперкубка по американскому футболу забираться на столбы. Предложение было опубликовано на странице портала в Twitter.
«Слышали, что вы ищете альтернативу «Crisco» для смазывания столбов в эти выходные. Может, вас заинтересует несколько бочонков лубриканта от Pornhub?» — обратился сервис к полиции Филадельфии. Пост сопровождался фотографией подарка.
Спортивные соревнования пройдут в Филадельфии в ближайшие дни. Местная полиция и медики неоднократно обращала внимание общества на странную традицию болельщиков: после матча они часто забираются на фонари и столбы, подвергая опасности свою жизнь и здоровье окружающих.
Сначала было принято решение облить все столбы на центральных улицах пищевым жиром марки Crisco, однако позднее от этой идеи отказались. Выяснилось, что субстанция слишком легко воспламеняется, что потенциально может создать дополнительные проблемы.
Pornhub готов пожертвовать городу два 55-галлонных бочонка интимной смазки (около 416 литров). Городские власти на щедрое предложение пока никак не отреагировали.
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