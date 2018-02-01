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Японских девочек для сна предложили оснастить дополнительной грудью
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Японских девочек для сна предложили оснастить дополнительной грудью 

Lenta.ru 1 февраля 2018
Популярных в Японии «девочек для сна», выполненных в виде огромных подушек, предложили оснастить дополнительными мягкими имплантами для груди. Об этом сообщает Rocket News.
На подушках печатаются изображения практически обнаженных героинь из аниме, что делает их крайне популярными. Один из производителей решил разнообразить товар и начал предлагать подушки с дополнительными элементами.
Покупателю предлагается выбрать между тремя размерами «груди»: маленький, средний и большой «для удовлетворения индивидуальных предпочтений».
Комплект из наволочки и имплантов стоит 125 долларов, доступны принты с девятью разными аниме-девочками. Сама подушка приобретается отдельно. Производитель ожидает наплыв покупателей в День всех влюбленных, который состоится 14 февраля.
В 2004 году японцы выпустили в продажу подушку для холостяка, форма которой в точности повторяла нижнюю часть тела женщины, сидящей на коленях.
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