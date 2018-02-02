Как выявить скрученный пробег?

«Пробег реальный. Если он вам не нравится, сделаем такой, какой вас устроит», — подобные шуточки, иногда мелькающие в объявлениях о продаже автомобилей, намекают и на «реальность» заявленного километража, и на циничность нашего мира. Разумеется, истории известны случаи, когда откровенно старый автомобиль имел смешное значение на одометре и оно полностью подтверждалось состоянием. Но это, скорее, исключение. Правило же другое — вас наверняка обманывают. И вранье иногда можно раскрыть самостоятельно, не прибегая к услугам сервиса.

Вам вовсе необязательно сразу везти машину для проведения диагностики. Ряд косвенных признаков позволит определить, действительно ли автомобиль пробежал 80 тысяч километров, как утверждает продавец, или цифру на одометре можно смело умножать на два.

О пробеге подскажет салон

Салон — вот первое, на что следует обратить внимание при попытках выявить правдивость заявленного пробега. Предпродажная подготовка с высокой степенью вероятности включит в себя химчистку недр машины, но полностью устранить возрастные дефекты она не в состоянии.

Оцените состояние обивки руля. Степень потертостей в местах хвата, вероятно, скажет о том, что реальный пробег куда больше декламируемого. Обод как новенький? Тоже повод призадуматься. Не исключено, что его перешили, но кнопки (если таковые имеются) наверняка сохранили повреждения. Ведь «баранку» целиком вряд ли кто-то будет менять.

Подсказкой станет кондиция кресел, вне зависимости от их обивки. На кожаных «сидушках» в районе боковой поддержки спинки со временем появляются неприглядные потертости. Обратите внимание, во-первых, насколько они выраженные и, во-вторых, оцените разницу между степенью износа обивки водительского кресла и пассажирского.

Здесь следует сделать важную ремарку — многое зависит от качества отделочных материалов. Например, кожа в немолодых Volvo у опрятных владельцев достаточно долго сохраняет товарный вид и не сдается даже при пробегах свыше 150 тыс. км. Не поленитесь «растянуть» обивку — если ее подкрашивали, вы сразу увидите это, в том числе на нитках.

Дополнительная подсказка — педали. Если они основательно потертые, то… в общем, вы поняли. Кстати, обратная картина, которая тоже должна заставить насторожиться — отлично сохранившиеся металлические накладки.

Мы вовсе не хотим сказать, что чудес не бывает — просто мы на них не рассчитываем. Присмотритесь к набалдашнику селектора коробки передач, его состояние тоже может подсказать вам, не занижен ли пробег.

Пытаемся «спросить» у интернета и одометра

Выше приведенные косвенные признаки особенно важны при осмотре отечественных или многих европейских машин. Разумеется, не всех — «немцы» к данным действиям более устойчивые в силу того, что пробег дублируется в разных блоках. А у свежих BMW она еще и отмечается в чипе ключа зажигания. С «японцами» картина следующая: если автомобиль был куплен на аукционе, то в аукционном листке обязательно отмечается пробег. Американскую машину можно «пробить» по базам Autocheck и Carfax — они хотя бы подскажут, сколько миль она намотала у себя на родине. Если выявить мошенничество при помощи компьютера не удается, то, вероятно, его можно будет выявить по таким нюансам как признаки разбора приборки.

Вообще одометры бывают трех типов — механические, электромеханические и электронные. Первые «взломать» проще всего: отсоединяете трос спидометре от коробки передач и скручивайте показания электрическим инструментом типа дрели. В электромеханических счетчиках «коррекция» происходит путем разъединения шестерней счетного механизма. Ну а электронные одометры «отформатировать» труднее всего, ибо надо лезть в «мозги» бортового компьютера.

Об обмане расскажут детали

Интересные подробности может открыть непосредственно диагностика — фактически обязательная процедура перед приобретением подержанного автомобиля. Повод призадуматься дадут детали, которые выхаживают заметно дольше заявленного пробега, но при этом уже были заменены.

Напоследок маленькое отступление. Состояние кузова при попытках установить пробег плохой советчик — некоторые одаренные личности умудряются ушатать сравнительно новый автомобиль за крайне непродолжительный период. Что уж говорить о совсем уж возрастных «бэушках». Кстати, если автомобиль отполирован до кошачьего блеска, то это ни о чем не говорит. Обратите внимание на ровность стыков и зазоров, а также наличие шильдиков и место их расположения. Если нет ни одного или они находятся не там, где надо, а продавец клянется, что машина никогда не билась, рассмейтесь ему в лицо — автомобиль явно красился, причем не локально.