Я б взял. Opinel №10 — складной нож с 120-летней историей

EDC-нож может быть сколь угодно компактным и современным. Он может с лёгкостью пробивать консервные банки и расщеплять ветки. В нём могут прятаться ещё парочка инструментов. Но все эти навороты становятся откровенно неудобными, когда дело доходит до главного — нарезки продуктов. Попробуйте нарезать хлеба или почистить яблоко мультитулом от Leatherman. Тут необходим более простой и классический нож. Чтобы легко резал и не менее легко чистился. Плюс не оттягивал карман своим весом. Так получилось, что такие ножи придумали ещё до нашего с вами рождения. Знакомьтесь, Opinel №10. Первый складной нож был создан Жозефом Опинелем в 1890 году во Франции. Кстати, это была восьмёрка. Спустя семь лет он выпустил серию из 12 складных ножей разных размеров, где номер ножа — это длина лезвия в сантиметрах. Их внешний вид практически не изменился с тех самых пор. Разве что добавился запатентованный ещё в 50-ых механизм запирания, Viroblock. Разумеется, сейчас ножи делают из современных материалов.

Opinel с классической ручкой выпускаются в двух видах стали: нержавеющей или углеродистой. Года четыре назад прикупил себе Opinel №8 как раз из углеродистой стали. Крутой нож, но требующий ухода. Если забить — полотно быстро темнеет и покрывается разводами. Поэтому хочу себе «десятку», но из нержавеющей стали. Opinel №10 — это десять сантиметров нержавеющей стали Sandvik 12C27 с твёрдостью 58 HRC. Длина ножа в разложенном состоянии — 21 см. Лезвие прячется во впадину в ручке и запирается поворотным замком Viroblock. Этот же механизм не даёт ножу сложится в процессе использования, даже при больших нагрузках. Материал ручки — бук, но можно приобрести и более дорогие варианты из редких пород дерева.

Ножи от Opinel проверены временем, правда заводская заточка далеко не идеальна. Зато это крутой вариант для первого более-менее серьёзного ножа, можно заморочиться с правкой клинка, с полировкой, с пропиткой рукоятки, с вырезом отверстия для темляка — да с чем угодно, лишь бы воображения хватило. Видел умельцев, вворачивающих туда штопор.

Но на самом деле, это всё придирки от тех, кто в теме. Любой нож Opinel готов к использованию прямо из коробки. На Amazon можно заказать экзотические варианты. Если вас устраивает базовая модель, то уверен, что она будет во всех специализированных магазинах города. Либо можно оформить доставку на российском сайте.

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