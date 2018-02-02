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Порядка 6 тыс. снегоходов в год планирует выпускать новое предприятие в Орехово‑Зуеве
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Порядка 6 тыс. снегоходов в год планирует выпускать новое предприятие в Орехово‑Зуеве 

РИАМО 2 февраля 2018
Фото: РИАМО
Филиал компании IRBIS MOTORS, специализирующейся на производстве техники, способной преодолевать бездорожье, открылось в Орехово-Зуеве 1 февраля, новое предприятие готово производить порядка 6000 снегоходов в год, сообщил генеральный директор Михаил Бурда.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, компания IRBIS MOTORS появилась в 2001 году во Владивостоке. Группа молодых людей, увлеченных мотоциклами, решила создать предприятие, выпускающее продукт, доступный широкому кругу покупателей, не уступающий по качеству японцам и европейцам. Первым на рынке появился скутер IRBIS-Z50R, а уже с 2006 года начала развиваться дилерская сеть. Сейчас это более 2000 центров.
«В 2016 году мы решили открыть производство техники для бездорожья в Подмосковье, выбор пал на Орехово-Зуево. И вот 1 февраля долгожданное событие свершилось — предприятие готово приступить к работе. Планируем производить порядка 6000 снегоходов в год», — сказал Бурда.
По его словам, название IRBIS выбрано не случайно, по аналогии с крупной хищной кошкой, живущей в горах Центральной Азии, она сильная и выносливая. Такая же и техника IRBIS MOTORS — мощная, способная пройти по любому бездорожью.
По сведениям агентства, на открытии предприятия в Орехово-Зуеве присутствовал глава городского округа Геннадий Панин. Вместе с Бурдой он торжественно перерезал ленточку, дав официальный старт новому производству.
«Я очень рад открытию в Орехово-Зуеве очередного предприятия. В первую очередь, благодаря ему появились дополнительные 80 рабочих мест. Теперь горожане смогут работать рядом с домом, не тратя время на поездки в Москву. На сегодняшний день производство уже в работе, а 65 ореховозуевцев трудятся в цехах компании. Видно, что люди довольны работой», — сказал Панин.
По информации агентства, руководитель компании сделал круг почета на снегоходе, выпущенном с конвейера предприятия в Орехово-Зуеве. По итогам мероприятия руководители городского округа и нового предприятия обсудили возможность производства комплектующих для продукции IRBIS на предприятиях Орехово-Зуева, что также будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики муниципалитета.
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