По итогам 2017 года Lada входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси

Самыми продаваемыми автомобилями стали Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4.

В городе Гомель, Республика Беларусь, 1 февраля состоялось открытие нового дилерского центра Lada. В торжественном мероприятии приняли участие директор по экспорту Lada Максимилиано Миссана, представители белорусской компании-импортера и дилерского центра.

Для Lada открытие нового дилерского центра стало важным событием, развитие на автомобильных рынках стран СНГ является одной из приоритетных экспортных задач компании, отмечается в релизе автопроизводителя.