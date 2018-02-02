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По итогам 2017 года Lada входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси
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По итогам 2017 года Lada входит в ТОП-3 автомобильных брендов в Беларуси 

Волга Ньюс 2 февраля 2018
Фото: Твое авто
Самыми продаваемыми автомобилями стали Lada Vesta, Lada Largus и Lada 4x4.
В городе Гомель, Республика Беларусь, 1 февраля состоялось открытие нового дилерского центра Lada. В торжественном мероприятии приняли участие директор по экспорту Lada Максимилиано Миссана, представители белорусской компании-импортера и дилерского центра.
Для Lada открытие нового дилерского центра стало важным событием, развитие на автомобильных рынках стран СНГ является одной из приоритетных экспортных задач компании, отмечается в релизе автопроизводителя.
Волга Ньюс: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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