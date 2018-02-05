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Составлен рейтинг самых роскошных машин линейки Mercedes-Benz
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Составлен рейтинг самых роскошных машин линейки Mercedes-Benz 

Car.ru 5 февраля 2018
Фото: Car.ru
В сети интернет появился видеоролик, в котором рассказывается о пятерке самых роскошных машин за всю историю автокомпании Mercedes-Benz.
Пятая строка рейтинга досталась Mercedes 540 K (лимузин). Данная автомодель производилась в период 1935-1940 г.г. Силовой агрегат представлен 5,4-литровым мотором на 115 л.с.
Четвертая в списке довольно молодая автомодель — G 650 Landaulet. Этот автомобиль был представлен на женевском автосалоне в прошлом году. По силовой части авто оснащено шестилитровым мотором на 630 л.с.
В третьей строке представители немецкого автобренда разместили автомодель Mercedes-Benz 600. Данная машина сходила с конвейера с 1963 по 1981 г.г. Такой машиной обладали очень известные люди по всему миру. От руководителей стран: Л. Брежнев, Ф. Кастро, М. Дзэдун, Н. Чаушеску, до знаменитых актеров и исполнителей — Пресли, Николсон, Тейлор.
"Серебро" досталось Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Машину представили в 2016 году на осеннем автосалоне в Лос-Анджелесе.
А вот лавры победителя достаются роскошнейшему спорткару 50-х годов — Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut.
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