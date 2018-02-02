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Важна каждая деталь. Специальное предложение на аксессуары Tequipment для Вашего Porsche
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Важна каждая деталь. Специальное предложение на аксессуары Tequipment для Вашего Porsche 

Wroom.ru 2 февраля 2018
Фото: Wroom.ru
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Мы знаем, с какой любовью и вниманием к деталям Вы подошли к выбору вашего Porsche. Благодаря аксессуарам Tequipment, Вы в любой момент можете придать автомобилю ещё больше индивидуальности и привести его в идеальное соответствие вашим новым увлечениям.
Чтобы процесс выбора стал для Вас максимально приятным и увлекательным, Порше Центр Москва предлагает владельцам моделей Cayenne, Panamera и Macan специальные условия на покупку товаров Tequipment.
Для каждой модели сформировано 7 групп товаров: коврики, интерьер, экстерьер, спорт, мультимедиа, транспортировка и уход, комплекты колёс **.
Ваша выгода при покупке товаров Tequipment составит:
10% — при приобретении товаров одновременно из трёх групп; 12% — при приобретении товаров одновременно из четырёх групп; 14% — при приобретении товаров одновременно из пяти групп.
При приобретении товаров одновременно из шести или семи групп Вас ожидает максимальная выгода в размере 15%.
На все детали дополнительного оборудования Tequipment и работы по их установке предоставляется гарантия сроком на 2 года. Установка данного оборудования не приведёт к изменению гарантийных обязательств завода-изготовителя на ваш автомобиль.
Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы обслуживать свой Porsche именно здесь.
Подробности по телефону: +7 (495) 77 44 964  Ждём Вас по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10  www.porsche-moscow.ru  * Дополнительное оборудование Porsche. ** Акция действует до 31 декабря 2018 года. На комплекты колес максимально возможная скидка составляет 10%. Предоставляемые скидки не суммируются с другими акциями и скидками Порше Центр Москва. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, можно получить у мастеров-консультантов Порше Центр Москва и по телефону +7 (495) 77 44 964. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
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