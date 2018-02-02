Сбой АКПП: всегда ли это дорогостоящий ремонт и замена

Большая часть автомобилистов уверена, что если на приборной панели загорелось сообщение о неисправности автоматической коробки передач или соответствующая пиктограммка с шестеренкой, то можно готовиться к серьезным тратам. Вплоть до покупки нового агрегата.

Тем не менее, это далеко не всегда так. Все зависит от того, что именно пошло не так и что сломалось или вышло из строя в сложнейшем узле автомобиля — автоматической коробке передач.

Для начала кратко рассмотрим все основные части, из которых состоит АКПП. Гидротрансформатор отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на непосредственно коробку. Кроме того, по сути, заменяет сцепление.

Сама коробка передач состоит из целого набора планетарных редукторов, каждый из которых имеет собственное передаточное число. В общем-то, это и есть передачи.

Механизм переключения передач. Это вовсе не только рычаг, которым вы оперируете в салоне. Здесь и фрикционные муфты, и обгонная муфта, и тормозная лента. Все они работают с гидравлическими толкателями, которые и замыкают ту или иную передачу. Гидроблок, который называется распределительным масляным блоком, и электронный блок управления.

Чаще всего, если на приборной панели загорелся индикатор неисправности АКПП, сама коробка переходит в аварийный режим. Это значит, что система автоматически заблокировала все переключения передач, оставив доступной лишь третью или четвертую в зависимости от модели агрегата. В таком режиме можно самостоятельно добраться до ближайшего сервиса.

Но что же может привести к внезапному выходу из строя коробки и действительно ли это выход из строя? Ознакомимся с возможными причинами.

Бывает, что из строя выходит заглючивший блок управления — электроника по-прежнему самая уязвимая часть современных автомобилей. Обычно в этом случае коробка передач уходит в беспробудный аварийный режим, который не лечится простым перезапуском автомобиля и даже скидыванием клемм с аккумулятора.

Обычная компьютерная диагностика в такой ситуации не всегда способна выявить точную причину. Помочь может пробная замена блока управления двигателем, за который в сервисе, правда, придется заплатить залог. А лечить проблему надо заменой или ремонтом ЭБУ коробки передач. Новый блок гарантированно избавит от проблемы, но обойдется в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей.

Отремонтированный блок обойдется значительно дешевле. Чаще всего ремонт заключается в перепрошивке, если не пострадала аппаратная часть. Но этот вариант помогает не всегда.

Вышедшие из строя датчики расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или даже датчики АБС также могут привести к некорректной работе агрегата.

Первым симптомом такой поломки может стать непостояноство поведения коробки передач. Она постоянно будет то включать аварийный режим, то выключать его. Выявляется эта ошибка с помощью простой компьютерной диагностики, а лечится элементарной заменой датчика. Правда, замена, к примеру, датчика расхода воздуха не обрадует ваш бюджет.

Если автомобиль уже не молод, то к неисправности может привести какая-либо проблема с электропроводкой. Часто такие неприятности сопровождаются неадекватным поведением коробки передач, которая, как и в предыдущем случае, спонтанно уходит в аварийный режим. Но есть шанс, что однажды его активировав, она так и может в нем остаться.

Проблема может крыться в контактах или в коротком замыкании. Даже один оборвавшийся провод может привести к такому поведению АКПП. В такой ситуации поможет опытный электрик, который «прозвонит» все подозреваемые контакты и определит причину.

К несчастью, это иногда (очень редко) приводит даже к тому, что приходится извлекать всю электрическую косу из автомобиля. Стоимость такого ремонта исчисляется десятками тысяч рублей.

Бывает, что причиной активации аварийного режима становятся датчики вращения входного и выходного валов АКП. Если один из них «умер», аварийный режим будет включаться при первой же попытке переключения. Это легко определяется диагностикой, а ремонтируется заменой датчиков. В общем-то, на фоне многих других поломок, эта относительно бюджетная.

Если заглючил датчик положения селектора, индикатор на приборной панели (если он есть) может показывать не то положение, которое включено на самом деле. На некоторых моделях, индикатор в таком случае просто пропадает. Но есть важная особенность — сама коробка передач работает корректно.

В этом случае либо нужно попробовать починить датчик, если позволяет его конструкция, либо заменить его. Часто проблема бывает в окислившихся контактах или плохих проводах. Может быть и такое, что в него попала вода и что-то там закоротила — нельзя исключать и такой вариант, хотя он и маловероятен.

Дорогостоящей поломкой является выход из строя регуляторов давления и соленоидов. Характерным симптомом может являться неспособность переключиться на какие-то конкретные передачи. Возможны также рывки при переключениях и даже пробуксовки. Часто при каком-то одном переключении коробка будет активировать аварийный режим.

Сказать точно, что это именно соленоиды, можно будет только после замеров сопротивления и индуктивности на соленоидах. Также не всегда, но все же может помочь стандартная диагностика, но успех зависит от модели.

Самая жуть этой поломки связана со стоимостью новой запчасти. Весьма вероятно, что менять придется весь гидроблок, в котором и расположены катушки (соленоиды) и регуляторы давления.

Продлеваем жизнь автоматической коробке передач.

К беспробудному сну «автомата» может привести вышедший из строя датчик температуры масла. Если это случилось, аварийный режим АКП будет активироваться либо сразу при запуске автомобиля, либо по достижении рабочей температуры масла.

Чтобы определить эту проблему, можно для начала провести замену датчика на заведомо рабочий и посмотреть на результат. Но старая добрая диагностика и здесь придет на помощь.

Если температурный датчик вышел из строя, то его можно только заменить. В зависимости от модели, стоимость датчика может варьироваться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч.

Правильно греем коробку передач: от «механики» до вариатора.