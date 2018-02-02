Лучшие стиральные машины

Прежде, чем приступить к поиску лучшей стиральной машины, необходимо определиться, что предстоит стирать, как часто и в каком количестве, а главное — где ее ставить? Все эти критерии будут влиять на выбор устройства с определенным типом загрузки, объем бака, максимальный вес белья, из чего и получится необходимые габариты машины.

Вертикальная или фронтальная загрузка?

Стиральные машины с вертикальной загрузкой занимают мало места и не сильно влияют на интерьер в небольших помещений. Благодаря своей конструкции такие аппараты, как правило, существенно компактнее, по сравнению с машинами с горизонтальной загрузкой. При этом, им не нужно оставлять место для открывания дверцы. При загрузке белья сверху это не требуется. Размеры машин с вертикальной загрузкой варьируются между 80x40x60 см и 91x46x60 см.

При выборе такого устройства вам не придется садиться на корточки или наклоняться, чтобы достать белье. Правда, есть один нюанс — занимать верхнюю часть такой стиральной машины нельзя, т.к. там расположен люк. Но у вертикалки есть одно интересное преимущество — она позволяет добавить вещи уже во время стирки, если вдруг вы забыли положить их сразу. Или наоборот, можно остановить процесс и достать определенную одежду, которая может пострадать от процесса отжима.

Но стоит учесть — машины с вертикальной загрузкой позволяют стирать одновременно только небольшое количество вещей — как правило не более 5 кг, но некоторые модели позволяют стирать и до 7 кг.

У таких машин реже возникают проблемы с негерметичными резиновыми уплотнителями. Но из-за своей конструкции, у таких стиралок в процессе отжима возможно сильное смещение корпуса. Также, некоторые модели грешат тем, что мелкие предметы одежды, например, детские носки или носовые платки, могут просачиваться через дверцы люка загрузки и бесследно пропадать. Поэтому, через некоторое время эксплуатации желательно снимать и чистить барабан.

Стиральные машины с фронтальной загрузкой пользуются большим спросом, т.к. имеют ряд преимуществ, хотя и недостатков достаточно. К первым относится возможность закладывать большой объем белья, они проще в установке, более устойчивы в работе и их можно расположить под столешницей или просто использовать верхнюю часть в качестве стола. Кроме того, на них можно смонтировать сушилку для белья.

Такие машины бывают совершенно разных размеров, но максимальные габариты как правило не превышают стандартные 85x60x60 см. Такая стиралка устойчиво стоит на полу и прекрасно справляется с высокими оборотами отжима, сильно не смещаясь в стороны.

Из возможных минусов отметим, что при длительной эксплуатации возможен износ уплотнителей, через которые возможно просачивание мелких предметов. Также, из-за одностороннего крепления барабана возможен износ главного подшипника, заклинивание конструкции и выход из строя электроники.

Ко всем моделям относится и износ щеточек двигателя, которые, впрочем, можно заменить самостоятельно, при должной сноровке.

Стоят такие модели стиральных машин несколько дешевле собратьев с вертикальной загрузкой, да и ремонт их обойдется в меньшую сумму. Так что, если есть достаточное пространство в ванной или на кухне, экономней выбрать стиральную машину с фронтальной загрузкой.

Оснащение и дополнительные функции

Среди критериев выбора лучшей модели стиральной машины отдельным пунктом стоит тип управления устройством. На данный момент все машинки делятся на электронный механический и сенсорный блок настроек. К преимуществам первого отнесем простоту и наглядность, а также надежность. Устройства с сенсорным управлением удобны в повседневном использовании при частых стирках — у них нет механических переключателей, а значит и изнашивается панель меньше.

Среди моделей с электронно-механическим управлением есть как простые — с фиксированными позициями настройки, так и с LCD-дисплеем, где можно варьировать параметры и комбинировать программы стирки. Последние — более дорогие, но и возможностей настроек у них больше.

Особо стоит отметить стиральные машины с функцией настройки через смартфон. Эти устройства относятся к классу «Умный дом» и через мобильное приложение их можно запрограммировать на 300 и более программ. Например, стиральная машина Candy Bianca позволяет настраивать стирку через голосовой ассистент, который, к тому же может давать советы по выбору оптимальной программы.

Среди наиболее востребованных дополнительных функций отметим обработку паром без стирки, ускоренную стирку с впрыском моющего средства под давлением, защиту от сминания.

Рейтинг лучших стиральных машин

(составлен на основе предпочтений покупателей в гипермаркетах электроники в России по итогам 2017 года)

Стиральные машины с вертикальной загрузкой Модель

Стоимость Zanussi ZWQ 61216 WA около 28 000 рублей Electrolux EWT 1064 ERW около 28 000 рублей AEG L 56126 TL около 49 000 рублей Стиральные машины с фронтальной загрузкой (полноразмерные) Модель

Стоимость Bosch WAW 28440

около 55 000 рублей Asko W6444 ALE около 40 000 рублей LG FH-4A8TDS4

около 40 000 рублей Vestfrost VFWD 1260W

около 48 000 рублей Стиральные машины с фронтальной загрузкой (среднеразмерные) Модель

Стоимость Bosch WLT 24440

около 35 000 рублей LG F-12U2HFNA

около 32 000 рублей LG F-10B8MD

около 21 000 рублей Siemens WS 10G140

около 23 000 рублей Candy GC4 1051 D около 12 000 рублей Bosch WLK 24247

около 22 000 рублей Стиральные машины с фронтальной загрузкой (узкие) Модель

Стоимость Vestfrost VFWM 1041 WE около 24 000 рублей Bosch WLG 2416 MOE около 17 000 рублей Bosch WLG 20060

около 18 000 рублей Zanussi ZWSO 7100 VS около 18 000 рублей Готовы ли вы доплатить за функции «умный дом» в стиральной машине Да, это удобно и расширяет ее возможности Да, это что-то новое и стоит попробовать Нет, лучше доплачу за функцию обработки паром и быстрой стирки Нет, мне достаточно стандартных возможностей недорогих стиралок Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новая линейка стиральных машин Candy получила функцию управления через смартфон

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