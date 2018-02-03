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Новоуренгойские автомобилисты жалуются на качество бензина на АЗС и намерены дойти до губернатора
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Новоуренгойские автомобилисты жалуются на качество бензина на АЗС и намерены дойти до губернатора 

Красный Север 3 февраля 2018
Фото: Красный Север
В Новом Уренгое инициативная группа автомобилистов выступила за открытие в городе аккредитованной лаборатории для проверки качества топлива. Подписи под обращением к главе региона собирают до 4 февраля, а потом планируют передать его Дмитрию Кобылкину.
Идея принадлежит местному сообществу автомобилистов. Они считают, что на некоторых АЗС качество топлива оставляет желать лучшего, но доказать это негде. За низкосортный корм «железный конь» расплачивается поломками… Как писал «КС» осенью 2017-го на одной из топливных сетей пострадал ни один «железный конь».
— Эксплуатация автотранспортного средства с некачественным топливом приводит к разрушению двигателя, выходу из строя инжектора, модуля зажигания, топливного насоса, а также значительному увеличению расхода топлива (в среднем на 15 — 30%). Часто возникают ситуации, когда после заправки автомобиля некачественным топливом машины глохнут и не могут даже выехать с территории АЗС. Ремонт и замена вышеуказанных элементов транспортного средства требует значительных материальных затрат, — говорит в обращении.
Его авторы уверены, что появление испытательной лаборатории в газовой столице послужит и другим муниципалитетам. Активистов поддержала группа компаний «Сигма». Заместитель главного редактора Ирина Пономаренко отметила, что идея нашла большой отклик, собрано уже более тысячи подписей.
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