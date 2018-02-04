Главные ошибки на мойке, которые убивают вашу машину

Наверное, каждому автомобилисту не хочется думать о «разводилове», с которым он может столкнуться в процессе эксплуатации машины. Но мы с вами, увы, живем в такой интересной реальности, когда минимальные знания об устройстве автомобиля и происходящих в нем процессах крайне желательны. Это как минимум убережет владельца от некоторых сюрпризов на официальных и неофициальных сервисах.

Вообще автомобилисты делятся на две категории. Первые цивильно пьют кофе в клиентской зоне и ждут, когда «вылечат» или обслужат их любимца. Другие же заявляются на сервис в старых джинсах, свитере времен Первой мировой и со словами «Вася, дай переноску, надо проверить люфт во внутреннем ШРУСе» лезут под машину. И пусть вторая категория не кажется вам странной или, пардон, упоротой… Но мойка — другой разговор. Казалось бы, испортить здесь что-либо невозможно — знай, лей водичку, обдавай шампунем, а потом все это смывай, да вытирай насухо. Заблуждение! Систематическое невыполнение правил мытья автомобиля способно нещадно испортить лакокрасочное покрытие.

Много щеток — много печали

«Душевые кабинки» бывают механические, когда автомобиль очищается вертикальными и горизонтальными вращающимися щетками. На территории западных странах подобная разновидность автоматизированных моек наиболее распространенная, но у нас прижились бесконтактные — с «эксплуатацией человеческого труда». Тем не менее, повредить лакокрасочное покрытие можно с одинаковым успехом и там, и там. Результат складывается из таких составляющих как технология очистки кузова, химические средства и, конечно, человеческий фактор.

Автоматизированная механическая мойка ухудшает кондицию лакокрасочного покрытия — покрывает его поверхностными царапинами-потертостями и заставляет помутнеть — при регулярном использовании. Ответ на вопрос «почему» очевиден: щетки трут по поверхности и как минимум грани кузова от постоянного контакта с ними пострадают.

Преждевременный смыв пены

Бесконтактная мойка, при которой специально обученный человек обхаживает вашу машину «Керхером», тоже отнюдь не безобидна, хотя в теории эта процедура элементарна. Но представьте, выполняют ли бойцы со шлангами в руках негласные предписания, когда к ним выстраивается очередь из пяти машин? Ни в коем случае не хотим высказываться плохо о сотрудниках автомоек, но прецеденты, увы, есть.

Два примера из жизни. В первом случае спешащие «мойдодыры» поливают машину моющей пеной, но не ждут, пока она стечет, а начинают размазывать грязь губками. Во втором даже после финальной смывки грязь остается на кузове, которую потом торжественно размазывают в процессе сушки. Думаем, нет смысла описывать, что происходит с ЛКП вашего автомобиля после такого абразива.

Близкий водный контакт

Есть правила, о которых автомобилисты даже не догадываются. Знаете ли вы, что близко подносить сопло «Керхера» к кузову нежелательно? А ведь именно так делает большинство мойщиков, когда сбивают грязь с колесных арок, забывая о том, что в районе арок лак и краска заметно «устают» и водяной напор лишь усугубляет ситуацию.

Недостаточно тщательная сушка кузова зимой тоже не так безобидна, как может показаться — вода, оставшаяся на поверхности, замерзает и «коробит» лакокрасочное покрытие. После одного раза вряд ли что-то будет, но со временем эффект проявит себя во всей красе.

Некачественная химия и грязные тряпки

Итак, если вам небезразлично состояние ЛКП, следите, чтобы машина не стояла в химической пене дольше нескольких минут. Дело в том, что поверхностно-активные вещества моющих средств — щелочные и могут быть достаточно агрессивными ко всему, с чем соприкасаются. В том числе к лакокрасочному покрытию. Контролируйте чистоту материи, которой кузов протирают насухо — периодически ее должны полоскать. А вообще очень желательно сушить автомобиль микрофиброй — можете возить с собой несколько полотенец и торжественно вручать сотрудникам моек, дабы они использовали их для протирки насухо.

«Высушивание» водосгоном

Эффект, схожий с сушкой недостаточно чистого кузова тряпкой, обеспечит специальная резиновая полоска, известная как водосгон. Его надлежит использовать при удалении воды со стекол, но некоторые парни не напрягаются и используют для кузова — очевидно, это лайфхак отдельно взятых моек.

Если перед этим машина плохо вымыта и на ней остались песчинки, которые вы вряд ли увидите, но почувствуете, проведя пальцем, то… Расслабьтесь, с первого раза ничего не будет, особенно на белой машине. Но систематическая сушка подобным образом обеспечит повреждение лакокрасочного покрытия.

Использование посудного мыла

Есть еще один вариант мытья машины — по старинке вручную, на даче. Некоторые в летний период экономят на «водных процедурах», объезжая мойки стороной и делая все самостоятельно за городом. Здесь, как вы понимаете, риск попортить ЛКП тоже немаленький, особенно, если нет своего «Керхера», а набор средств сводится к ведру и тряпке.

Рекомендации простые, как в старом анекдоте про вкусный чай — не стесняйтесь использовать побольше воды для смывки грязи. На рынке присутствует масса моющих средств и в этом пенящемся океане стоит обратить внимание на средства, содержащие полироли или воск. Их преимущество в том, что после применения грязь несколько меньше пристает к кузову, а последующие мойки, как утверждают специалисты, чуть легче. И боже вас упаси самостоятельно мыть машину каким-нибудь веществом для посуды вроде Fairy — они содержат щелочи, кислоты и абразивы, которые могут нанести вред ЛКП. Разумеется, в интернете можно найти полярные мнения пользователей. Одни утверждают, что вреда нет, да и экономия налицо. Другие же приводят свои аргументы, мол, лак разрушается, появляются дефекты краски. Как бы то ни было, мы настоятельно не рекомендуем вам выяснять правду опытным путем.

В общем, в мытье автомобиля, как и в чистке зубов, кормлении аквариумных рыбок и оказании первой медицинской помощи действует главное правило — не навреди. А, может, ваш танк и вовсе не боится грязи?