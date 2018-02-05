Ещё
Офтальмологи вернули зрение маленькому еноту из иркутского зоосада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Офтальмологи вернули зрение маленькому еноту из иркутского зоосада 

АиФ Иркутск 5 февраля 2018
Фото: АиФ Иркутск
В субботу, 3 февраля, в МНТК «Микрохирургия глаза» врачи провели операцию по удалению врождённой двусторонней катаракты маленькому еноту Марте, которая появилась на свет в Иркутском зоосаде в августе прошлого года.
Проблемы со зрением у животного заметили не сразу, но как только стало ясно, что енот быстро слепнет, сотрудники зоосада обратились за помощью к специалистам.
Операцию сделала заслуженный врач России, офтальмохирург Марина Шантурова. Напомним, что она же в 2016 году помогла избавиться от катаракты годовалой цирковой медведице, которую, к слову, тоже звали Марта.
Енот Марта сейчас чувствует себя хорошо. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказала ветеринарный врач животного Алла Тишкович.
«Операция шла два часа, сейчас начался период восстановления. Поводов для беспокойства нет. Думаю, скоро к ней вернётся её прежняя активность. Но в экспозиции зоосада она всё-таки участвовать не будет», — добавила ветеринар.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Машину Путина выставили на продажу16
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение