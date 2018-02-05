Офтальмологи вернули зрение маленькому еноту из иркутского зоосада

В субботу, 3 февраля, в МНТК «Микрохирургия глаза» врачи провели операцию по удалению врождённой двусторонней катаракты маленькому еноту Марте, которая появилась на свет в Иркутском зоосаде в августе прошлого года.

Проблемы со зрением у животного заметили не сразу, но как только стало ясно, что енот быстро слепнет, сотрудники зоосада обратились за помощью к специалистам.

Операцию сделала заслуженный врач России, офтальмохирург Марина Шантурова. Напомним, что она же в 2016 году помогла избавиться от катаракты годовалой цирковой медведице, которую, к слову, тоже звали Марта.

Енот Марта сейчас чувствует себя хорошо. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказала ветеринарный врач животного Алла Тишкович.

«Операция шла два часа, сейчас начался период восстановления. Поводов для беспокойства нет. Думаю, скоро к ней вернётся её прежняя активность. Но в экспозиции зоосада она всё-таки участвовать не будет», — добавила ветеринар.