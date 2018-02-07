Из «Запорожца» в чудо техники. Житель Владикавказа едет покорять Европу

После многочисленных побед на чемпионатах по тюнингу и автозвуку в России и странах ближнего зарубежья дизайнер из Владикавказа Сергей Мусаилов мечтает покорить Европу. Несмотря на то, что машина цвета солнца в прошлой жизни была обыкновенным совковым горбатым «Запорожцем».

Поспорил на «Сникерс»

По сути, в жёлтом синтезе фантазии и техники родным осталось только лобовое стекло, которому уже 50 лет. Все остальные детали автомобиля взяты из 12 разных машин, вплоть до « Мерседеса ».

«Когда всё это завертелось, я был очень далек от автомобильной темы, — вспоминает Сергей. — Чтобы справиться с задачей, мне пришлось поучиться и у мотористов, и у ходовиков, и у жестянщиков. Внешняя оболочка — это мелочи. Космос внутри».

Идея создать этот «космос» родилась спонтанно.

«Сидя за столом с друзьями, я взял бумагу и стал рисовать. Изобразил «Запорожец» в тюнинге и неожиданно брякнул: «Сделаю такую». Друзья подняли меня на смех, а один из них предложил: «Серега, спорим на „Сникерс“, — смеётся Мусаилов.

Чтобы мотивировать себя на скорейшее завершение „проекта“, Сергей решил не стричься, пока не закончит работу. Кто знал, что для этого потребуется пять лет?!

»Днём не выезжай»

Сожжённый остов автомобиля нашли на владикавказской свалке. «Запор» был непонятного цвета, но Сергей решил: будет жёлтым — самый позитивный цвет.

Притащили со свалки и начали мудрить: резать, пилить, варить… Задачи сделать из хлама гоночную «пулю» не было, но машина получила хороший двигатель и развивает неплохую скорость. Более того, все технические решения прошли через Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Документы подтверждают: эксплуатировать машину на дорогах безопасно.

Первые выезды в город показали, что это «аппарат для свертывания шейных позвонков». Люди глазели на эпатажное авто, желали сфотографировать, создавая заторы на дорогах. Однажды из-за этого в пробку попал кортеж с высоким начальством. После чего тогдашний начальник республиканского ГИБДД Хасан Бекузаров попросил хозяина машины: «Днём не выезжай».

Карта на крыше

Кто-то подсказал Сергею, что в Пятигорске проводятся соревнования по автомобильному троеборью «Автозвук, мультимедиа и тюнинг». «Запорожец» отправился в путь.

«Машина произвела невиданное впечатление. Судите сами: под капотом мангал, шампуры и коньяк, окна и колёса имеют цветовую подсветку, плюс к этому отличный звук и спринтерские характеристики. На этом шоу нам не было равных. Только после этого друг признал своё поражение и купил мне проигранный «Сникерс», — смеется Сергей.

Потом было много разных соревнований, и везде первые места. Победы отмечали на карте на крыше автомобиля.

«В России и странах СНГ мы завоевали всё, что есть. Получили право организовать чемпионат в своём городе», — говорит автовладелец.

Своим ходом на соревнования машина уже не ездит: слишком много желающих сфотографироваться. Рекорд — 26 тысяч фото за 8 часов. Сейчас «Запорожец» зачехляют, ставят на лафет и везут минивэном.

Североосетинский эксклюзив завоевал право представлять Россию в финале чемпионата Европы по автозвуку, который пройдёт в Зальцбурге в конце марта. Осталось найти спонсоров.