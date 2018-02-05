Синди Кроуфорд снялась в рекламе Pepsi — спустя 26 лет после первого культового кампейна

Одним из показанных на вчерашнем СуперБоуле кампейнов была реклама напитка Pepsi, переснятая спустя 26 лет и собравшая культовых героев прошлого века (в том числе космонавтов, гонщиков и Бритни Спирс ). Главная роль досталась модели Синди Кроуфорд , которая во многом способствовала популярности газировки в 90-х годах: после серии соблазнительных промо-роликов с ее участием продажи Pepsi выросли в несколько раз.

В ремейке 2018 года Синди так же, как и в оригинальной версии, выходит из красного автомобиля на заправке кантрисайда. Только на этот раз не одна, а вместе с 18-летним сыном Пресли Гербером.