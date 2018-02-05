Власти намерены завершить проверку коньяка и шампанского к марту

"Проверка идет с осени прошлого года, результаты должны быть подготовлены до 1 марта", — сказала Платонова.

Она уточнила, что проведение проверки охватывает более 100 производителей шампанского и игристых вин, коньяка и бренди. Проверка касается не только производства, но и розничных точек продаж.