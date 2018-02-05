Власти намерены завершить проверку коньяка и шампанского к марту 

Пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова заявила, что проверка производителей коньяка и шампанского должна завершиться до 1 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».
"Проверка идет с осени прошлого года, результаты должны быть подготовлены до 1 марта", — сказала Платонова.
Она уточнила, что проведение проверки охватывает более 100 производителей шампанского и игристых вин, коньяка и бренди. Проверка касается не только производства, но и розничных точек продаж.
Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства России Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству вместе с Генпрокуратурой провести внеплановые проверки производителей игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.