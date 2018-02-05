ЕК попросит страны ЕС проверить информацию об испытаниях на животных по выбросам

БРЮССЕЛЬ, 5 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева Еврокомиссия попросит страны Евросоюза проверить информацию об испытаниях в области вредных выбросов на животных и людях, заявила в Европарламенте еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковска.

BMW и Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что финансируемое тремя крупнейшими немецкими автопроизводителями — Volkswagen Daimler — научно-исследовательское объединение по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) в 2012–2015 годах инициировало исследование с участием людей, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека.

Газета New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах.

Еврокомиссия ранее заявляла, что потрясена этими новостями.

"Я попрошу страны-члены Евросоюза проверить эту информацию об испытаниях на людях и животных — происходило ли это в Европе. Конечно, мы знаем о людях, но не знаем об испытаниях на животных. Я вернусь к вам (в Европарламент — ред.) с ответом, который я получу от них", — сказала Бьенковска на сессии в Европарламенте, посвященной опытам по выбросам на обезьянах и людях в германской автопромышленности.