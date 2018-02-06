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«Пшик» вместо колес обнаружил владелец велосипеда наутро
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«Пшик» вместо колес обнаружил владелец велосипеда наутро 

Деловое сообщество 6 февраля 2018
Велосипедист пожаловался в социальных сетях на пропажу колес. Незадачливый владелец оставил своего двухколесного коня без присмотра, и конь стал бесколесным в принципе. «Вот, посмотрите, в ночь с 4 на 5 февраля на Горького, 185, сняли колеса с велосипеда» — жалуется он в соцсетях.
Подписчики засыпали парня советами и рекомендациями. Опытные велосипедисты сетуют что не надо пристегивать транспорт только за раму, желательно протягивать трос и через колеса, а лучше два. Другие же возражают, что скоро и с детских колясок колеса начнут снимать, а трос не преграда для воров. «В начале весны у мужика возле ТЦ „Орбита“ сидушку сперли… пришлось бедолаге стоя ехать», «Радуйся, что рама осталась, а колеса можно снять у соседа». Такие шутники в сети не редкость. Самые радикально настроенные предложили решить вопрос кардинально, дескать тросик — это полумера: «Вот бы придумали такой закон, который позволил бы гражданам стрелять всех этих авто/веловоров при поимке на месте преступления. Многие ради такого не поленились бы и в машинах ночевать периодически…».
За кражу колес с велосипедов полагается только административная ответственность по ч.2 ст.7.27. КО АП РФ «Мелкое хищение». Это штраф в тысячу рублей или арест на 15 суток.
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