Томские программисты построили информационную модель дороги

Информационное моделирование объектов строительства (BIM, Building Information Modelling) предполагает объединения проектной документации всех узлов будущего инженерного объекта в одной модели. Этот подход приходит на смену существующей в настоящее время практике, когда различные части проекта создаются в разных программах. Например, когда проектируют дорогу, то двухмерные модели ее продольного профиля, проекцию вида сверху, и профили разрезов, выполняют в одних программах, трехмерные модели мостов, по которым дорога будет проходить, строят в других, а для водопропускных конструкций создают обычные чертежи. Зачастую этим занимаются разные проектировщики, и в проект могут закрадываться ошибки, которые выявляются лишь на стадии строительства. Например, водоотводы могут не работать, поскольку одни проектировщики предусмотрели водопропускные трубы, а другие их не учли, и не подготовили водоотводные русла.

Новый подход, а именно совмещение всей проектной документации в одной модели, применили программисты компании «ИндорСофт» из Томска, на продуктах которой создается четверть всех строящихся в России дорог. Сотрудники этой компании отвечали за «идеологию» моделирования и в сотрудничестве с инженерами-строителями разрабатывали информационные модели для конкретных объектов.

Специалисты компании участвовали в программном обеспечении инженерных объектов на трассе Москва-Петербург, ЦКАД (Москва), Олимпийская дорога (Москва-Новороссийск), но первой цельной большой моделью стала дорога длиной 70 км — южный объезд Барнаула. Сложность работы заключалась в необходимости объединить в одной модели проекты более 40 групп разработчиков, касающихся строительства трассы регионального значения в четыре-шесть полос с 26 мостами.

Суть новой разработки заключается в четком математическом моделировании всех сопутствующих дороге инженерных объектов с миллиметровой точностью. В одной модели содержатся все необходимые и проектировщикам, и инженерам-строителям, и дорожникам сведения. Модель позволяет в виртуальном пространстве и устранять недочеты, например, выявлять коллизии — места пересечения кабелей и труб, и вносить в проект изменения, например добавлять к дороге мосты, системы водоотвода, сети освещения, дорожные знаки, разметку. Кроме того, трехмерная модель дает возможность математически оценить пространственную видимость на дорожном полотне и тем самым снизить аварийность при эксплуатации.

Система проектирования автомобильных дорог — это инструмент принятия решений, поскольку он будет передаваться дорожникам и сопровождать дорогу в течение всего жизненного цикла инженерного объекта. Заслуга нового проекта, таким образом, состоит не только в увеличении точности и эффективности проектирования дорог, но и в облегчении их обслуживания после постройки. Кроме того, информационная модель южного объезда Барнаула — это пилотный проект, который способствует разработке национальных стандартов и регламентов для Федерального дорожного агентства по требованиям, предъявляемым к информационному моделированию объектов строительства.

Методами компьютерного моделирования можно визуализировать любые сложные системы. Например, ученые из Самары намерены создать цифровую модель кровеносной системы.