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Ford Edge Titanium Elite: уже всё ясно, но дебют состоится в Чикаго
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Ford Edge Titanium Elite: уже всё ясно, но дебют состоится в Чикаго 

Car.ru 6 февраля 2018
Фото: Car.ru
Ford Edge с пакетом Titanium Elite — это полная роскошь. Покажут впервые общественности данный вариант «живьём» на автосалоне в Чикаго.
Ford Edge ST стал сюрпризом для всех, когда он дебютировал на автосалоне в Детройте. Но Ford, по-видимому, ещё не всем угодил с новым Edge, ибо компания объявила сегодня, что кроссовер со спецпакетом Titanium Elite совершит дебют на автосалоне в Чикаго.
Такой Edge получает 20-дюймовые колёсные диски, меняется конфигурация переднего бампера, решётка радиатора. Плюс металлические акценты в отделке видим. И цвет кузова необычный. Новый пакет Titanium Elite, как надеются в «Форд», привлекать станет более широкую аудиторию — премиальную аудиторию, главным образом.
Отметим, что Ford продал более 1,3 миллиона экземпляров внедорожника Edge в США с момента его появления в 2006 году. Всего же — свыше 2 миллионов единиц, если говорить про абсолютно разные уголки планеты. За последние четыре года Edge продемонстрировала 8-процентное увеличение продаж. А тут и «элитный» вариант ещё — дополнительный «подогрев» спроса!
Данный Edge, «приправленный» совершенно особым образом, будет продолжать использовать 2.0-литровый двигатель с турбонаддувом. Он производит приличные 250 лошадиных сил и поставляется исключительно в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ford обещает улучшение экономии топлива, но пока не дал нам конкретных официальных цифр.
По соображениям безопасности, любой Edge, включая исполнение начального уровня SE, поставляется с массой соответствующих «примочек». Пока «Форд» молчать относительно цен, но мы должны точно узнаем больше про Edge Titanium Elite на автосалоне в Чикаго, до старта которого остались считанные дни.
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