Более ста автомобилей Genesis G80 передали Росконгрессу для форума в Сочи

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости . Более 100 автомобилей Genesis G80 переданы Росконгрессу для инвестиционного форума в Сочи.

"Российский инвестиционный форум собирает лидеров экономики России, гостей из-за рубежа и, конечно, они будут рады воспользоваться автомобилями премиальной марки Genesis. Мы всегда готовы предоставить нашим гостям и нашим партнерам лучший сервис, и тому подтверждение сегодняшнее событие", — сказал в ходе символической церемонии передачи автомобилей во вторник в Москве директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев

По его словам, в сочинском форуме примут участие более 5 тысяч человек. Передаваемые автомобили будут осуществлять шаттловые поездки, не закрепляясь за конкретным человеком, поэтому многие участники смогут воспользоваться этим сервисом.

Управляющий директор " Хёндэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщил, что для форума в Сочи передается 110 полноприводных автомобилей Genesis G80. Он напомнил, что в прошлом году компания так же поддерживала Восточный экономический форум.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».