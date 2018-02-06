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Российский авторынок в январе: рост продаж на 31,3%
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Российский авторынок в январе: рост продаж на 31,3% 

«Автостат Инфо» 6 февраля 2018
Российский авторынок в январе: рост продаж на 31,3% Комитет автопроизводителей АЕБ сообщает, что в январе 2018 года в России было продано 102 464 новых легковых авто и LCV. Таким образом, авторынок РФ вырос на 31,3% относительно результата продаж за январь 2017 года — 78 036 ед. авто.
По мнению главы Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в январе авторынок России сделал «мощный старт». Прирост продаж в 31 процент стал во многом следствием низкой базы продаж новых автомобилей в прошлом году. По словам г-на Шрайбера относительно прогнозов на 2018 год, «можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом».
Лидерство в январе на авторынке РФ, согласно отчету АЕБ, сохранила марка LADA — 21 005 проданных авто (+29%). Второй по величине результат продаж продемонстрировала KIA — 15 310 ед. (+49%), а третье место занял Hyundai (8752 авто, +31%).
Напомним, что, согласно данным исследования «Автостат Инфо» за 2017 год, в России в прошлом году было продано 1 434 523 новых легковых авто. Это на 16% больше объема реализации за 2016 год — 1 236 556 ед.
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