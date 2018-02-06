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УФАС Подмосковья включило ООО «Универсал» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья включило ООО «Универсал» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 6 февраля 2018
Фото: РИАМО
Московское областное УФАС включило сведения, предоставленные учреждением Щелковского района «ЦЕНТР ГЗ» в отношении ООО «Универсал», в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Согласно представленным сведениям, МКУ Щелковского микрорайона «ЦЕНТР ГЗ» заключило государственный контракт с ООО «Универсал» на поставку разборного арочного металлодетектора. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке.
«На заседании комиссии УФАС ООО «Универсал» не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Универсал» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.
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