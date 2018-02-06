Выбор мам: какие детские коляски покупают звезды?

Ольга Романова, Анастасия Винокур, Тутта Ларсен и другие звездные девушки рассказывают о любимых моделях колясок, которые подходят для прогулок по снежной Москве и долгих путешествий.

Ольга Романова, звездный визажист, создательница бренда Romanovamakeup

Коляски Bugaboo Bee5 и Cameleon

«Коляска — это отражение жизненного стиля, поэтому мы очень серьезно отнеслись к ее выбору. Я долго изучала модели, но потом познакомилась с брендом Bugaboo и поняла, что это именно то, что нам нужно (плюс, эти коляски советовали многие мои подруги).

С одной стороны, хотелось практичную коляску с отличной проходимостью. С другой — супер легкую, маневренную, комфортную (я веду активный образ жизни, и дочка почти всегда рядом). Поэтому в итоге мы купили две коляски Bugaboo.

Модель Bee5 всегда лежит в багажнике. Это городская, очень функциональная коляска. Она весит всего 8,5 кг, маневренная и стильная. Можно выбрать цвет шасси, колес, ткани сиденья, защитного капюшона, накладки на ручку.

Все это легко заменяется в процессе эксплуатации: у Bugaboo периодически появляются новые аксессуары, которыми всегда можно дополнить свою коляску.

Эту коляску мы брали с собой в Дубай. С нами не было мужчин, только я, моя мама и Шурочка, поэтому нужна была легкая модель. В Дубае мы много перемещались на автомобиле, и тут коляска тоже выручала. Она легко складывается и раскладывается.

Вторая коляска — Bugaboo Cameleon. У этой модели две пары колес: крупные и небольшие. Это внушительная коляска, с просторной люлькой и хорошей проходимостью. С ней очень удобно гулять в парке, который находится в 15-минутах от нашего дома. Этой зимой в Тайланд муж настоял взять именно Cameleon. Она не такая маневренная, но с ней удобно вечером гулять по пляжу. В комплекте к каждой коляске идет летний капюшон с сеточкой для защиты от насекомых. Это очень удобно в Азии.

Шурочка уже пересела в прогулочную коляску Bugaboo Cameleon. Сидение полностью снимается с шасси и легко ставится в мини-басс. Это очень удобно во время отдыха в Таиланде, где сложно найти мини-бассы с хорошим автокреслом. Конечно, это все равно не супер безопасно, но надежнее, чем просто ехать с ребенком на руках.

Большой плюс колясок Bugaboo — чехлы для путешествий. Как правило, в аэропортах нет специальных упаковок для колясок, поэтому наличие своего всегда выручает».

Тутта Ларсен, телеведущая

Recaro Easy Life

«Recaro Easy Life — моя прелесть. Оправдала себя во всем полностью. Легкая, маневренная, очень просто складывается и раскладывается буквально одним движением (весит очень немного, нести в сложенном виде не тяжело!). А еще убирается в компактный чехол с удобной ручкой, мы у трапа самолета ее именно в чехле сдавали в багаж, и это гарантировало, что на коляске не будет ни царапинки. Так что, дорога домой во всех смыслах оказалась легкой и приятной. Конечно, для прогулок в Москве и на даче у нас есть любимая Silvercross. Но в путешествия — только с Recaro».

Silver Cross Reflex

«Reflex потяжелее модели Pop, но зато более комфортная. Ну и царский пурпурный цвет для нашего Иоанна! Сегодня вышли на первый тест драйв — я очень довольна. Маневренная, мягкий ход, катится как по маслу. Не знаю, почему некоторые девочки не любят «рогатые» ручки, мне с ними очень удобно. Короче, коляска отпад! 140 лет истории бренда — это вам не шуточки. Не зря на Сильверкроссе ездят внуки английской королевы!»

Анастасия Винокур, балерина, солистка Большого театра

Bugaboo Cameleon и Buffalo

Выбор коляски очень зависит от того, какой образ жизни вы ведете и где живете. У нас было несколько колясок.

Bugaboo Cameleon нам досталась по наследству от Алисы, дочки Тимати

Она была черной, можно было постоянно менять разноцветные капюшоны, что мы и делали. Мне нравится, что у Bugaboo много аксессуаров, их всегда можно докупить. А для лета есть продуваемый капюшон с сеткой. Но у модели Cameleon маленькие передние колеса. Зимой это неудобно, потому что коляска с трудом преодолевает сугробы. Мы пробовали ставить дополнительные большие колеса, но они не вращаются, и это еще хуже.

В итоге я пришла к выводу, что самая удобная модель для новорожденных — Bugaboo Buffalo. У нее большая люлька и внушительные передние колеса, поэтому по городу очень удобно перемещаться, особенно зимой. Если же вы живете в Европе или зимуете не в Москве, то можно использовать Cameleon.

Bugaboo Bee3

На Bugaboo Bee3 мы ездим до сих пор. Она легкая, маневренная, спинка откидывается полностью, внизу удобный отдел для хранения, есть подстаканник. В ней ребенок очень хорошо спит, люльку можно переставлять лицом к себе или от себя. В принципе коляска очень легко разбирается, поэтому с ней легко путешествовать.

Юля Прудько

Bugaboo Buffalo

«Когда я только забеременела, первым делом прикинула, сможем ли мы после рождения второго сына поехать в горы. Мы очень любим зимние виды спорта и не хотели пропускать сезон, поэтому кататься поедем в марте. Собственно, от этого решения зависел выбор коляски. Нам нужен был настоящий вездеход. Поэтому мы и выбрали Bugaboo Buffalo.

Я не могу сказать, что я часто гуляю с ребенком сама. У старшего Феди няня появилась в полгода, до этого времени я гуляла с ним сама и предыдущая коляска меня совсем не устраивала, она была очень неудобной. В этот раз я решила не повторять ошибок и выбрала надежный транспорт.

Главные критерии — это мегапроходимость и легкость в обращении.

Так получилось, что первый раз мы вышли гулять с сыном в снегопад. Для красивой фотографии приходилось залезать на внушительные сугробы, но коляска везде отлично проходила. Думаю, что это за счет массивных передних колес.

Мне нравится, что люлька крепится к основанию только в центре, поэтому когда вы катите коляску по пересеченной местности, она слегка покачивается и ребенок не ощущает тряску. Ну и конечно, у нее потрясающий дизайн. Капюшон с изнаночной стороны тоже украшен классными узорами!»

Surf Silver Cross

«У нас одна коляска для жизни за городом (топовая по проходимости, легкая, удобная и теплая) и одна для путешествий. Самую первую, ту, что 2 в 1, мы выбрали вот эту, что на фото. В большей степени, если честно, — Влад. Я просто молча согласилась с мужем, который в четырехколесных гаджетах «сечет» по факту куда больше меня. Дизайнеры этой крутой малышки, вдохновленные лучшими в мире досками для серфинга, сделали нам на радость одноименную коляску Surf от Silver Cross, а подвеску для нее позаимствовали у лучших горных велосипедов, поэтому амортизация у нее…ну сами понимаете. А еще колеса меняются на лыжи, и Влад уже потирает лапки, чтобы поскорее кататься с коляской. Лимитированная серия Expedition посвящена экзотическим путешествиям (ну точно про нас же?) и представлена эксклюзивно в салонах наших друзей «Кенгуру», которые заботливо помогали нам тестдрайвить все лучшие коляски в мире и выбрать ту самую».

Anex Sport, Anex

«Я ее сначала вообще не рассматривала, как то не натыкалась на эту комплектацию. Почитала отзывы и рекомендации в комментах, и там было очень очень много Anex Sport. Ну и дальше она по всем характеристикам показалась мне самой подходящей, и красивая очень, что важно. Сегодня все утро дети устраивают ей Crash Test. По первым впечатлениям она именно такая, как описывает производитель: супер мягкая, очень простая в использовании, все кнопки легко защелкиваются, ничего не заедает, собирается просто, не тяжелая».