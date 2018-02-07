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Роллс-Ройс начинает разработку саморемонтирующихся «умных» двигателей
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Роллс-Ройс начинает разработку саморемонтирующихся «умных» двигателей 

TechCult 7 февраля 2018
Фото: TechCult
Во время февральского авиашоу в Сингапуре компания Роллс-Ройс презентовала новую концепцию развития самолетов под названием «IntelligentEngine». Она является продолжением программы TotalCare и призвана в конечном итоге убрать человека из процесса обслуживания двигательных систем. Научить моторы быть настолько умными, чтобы они могли сами себя чинить и модернизировать. В Роллс-Ройс спешат предупредить: реализация концепции IntelligentEngine «в металле» начнется даже не в ближайшем будущем. Слишком сложна задача для нынешнего уровня робототехники и ИИ. А вот организационную и информационную составляющие начнут прорабатывать уже в текущем году. Точнее, в течение года и будет сформирована и представлена детальная схема работы IntelligentEngine.
Если кратко, то идея в том, чтобы превратить каждый отдельный мотор в аналог субъекта в Интернете вещей. Он будет достаточно умен, чтобы заниматься не только самодиагностикой, но и сравнивать данные со статистикой от других двигателей, изучать графики их ремонтов и эксплуатации в разных регионах и условиях. Все моторы получат упрощенный ИИ, который сможет спрогнозировать поломку заранее и принять меры.
Если мотор самолета будет знать, что при полете на Камчатку есть 5% вероятность попасть в пирокластовое облако от извержения вулкана, а у него лопатка турбины давно не крашена антикоррозийным составом, он еще в аэропорту Мельбурна закажет нужную услугу. И не забудет оформить скидку, по всем правилам. А после полета отчитается в Интернете перед «коллегами», как все прошло. Это сэкономит значительные средства его владельцам на ремонт и диагностику.
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