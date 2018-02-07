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Видео: Российский гонщик заставил дрифтить БелАЗ
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Видео: Российский гонщик заставил дрифтить БелАЗ 

Quto.ru 7 февраля 2018
Фото: Quto.ru
Дрифтер Илья Федоров пустил карьерный самосвал в управляемый занос на полигоне белорусского Жодино, где и находится завод-производитель.
Чемпион России по дрифту 2017 года сел за руль БелАЗ-75310 после того, как накрутил несколько кругов на Nissan Silvia S13. Технические характеристики этого белорусского «монстра» устрашают — 2500-сильный двигатель V16, грузоподъемность 240 тонн. Хотя его максимальная скорость всего 64 км/ч, но в случае с машиной таких размеров скорость играет не такую большую роль.
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