Видео: Российский гонщик заставил дрифтить БелАЗ

Дрифтер Илья Федоров пустил карьерный самосвал в управляемый занос на полигоне белорусского Жодино, где и находится завод-производитель.

Чемпион России по дрифту 2017 года сел за руль БелАЗ-75310 после того, как накрутил несколько кругов на Nissan Silvia S13. Технические характеристики этого белорусского «монстра» устрашают — 2500-сильный двигатель V16, грузоподъемность 240 тонн. Хотя его максимальная скорость всего 64 км/ч, но в случае с машиной таких размеров скорость играет не такую большую роль.

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