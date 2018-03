Боуи все же добрался до космоса: запуск Falcon Heavy прошел успешно

Самая мощная ракета человечества Falcon Heavy впервые поднялась в космос с космодрома во Флориде. Теперь личная Tesla Roadster Илона Маска со звучащей в ней песней «Space Oddity» Дэвида Бовуи будет почти вечность вращаться по Солнечной системе.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF

— Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

За рулем автомобиля сидит манекен по имени Starman, названный в честь еще одной знаменитой композиции Дэвида Боуи . Два ускорительных блока ракеты-носителя успешно приземлились на космодроме, а вот центральному сегменту это не удалось. Ускоритель рухнул в океан, промахнувшись мимо плавучей площадки, которую Маск назвал «Of course I still love you», то есть «Конечно, я все еще люблю тебя». Рассказывает обозреватель портала Verge Кори Запатка:

«Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал во Флориде и успешно достигла орбиты. Два из трех ускорителей ракеты отделились и произвели приземление обратно на стартовую площадку. А вот центральному ускорителю не удалось достичь плавучей платформы в океане. Тем не менее, необычный груз ракеты достиг космоса и начал свое путешествие. Личный Tesla Roadster Илона Маска с играющей в кабине песней «Space Oddity» Дэвида Боуи продолжит движение в сторону своей конечной цели — эллиптической орбиты вокруг Солнца, которая в крайней точке почти достигает Марса. Ажиотаж вокруг Falcon Heavy обусловлен высокой грузоподъемностью и низкой стоимостью носителя. Детище Маска сможет поднимать на орбиту грузы, которые не по плечу большинству современных ракет: гигантские спутники, детали телескопов или сегменты космических станций. И это будет дешево: запуск Falcon Heavy стоит около 90 млн долларов, а готовящаяся к тестированию ракета NASA сравнимой грузоподъемности под названием SLS обойдется в 1 млрд [долларов]. Поэтому у Falcon Heavy есть шанс принять участие в повторной отправке людей на Луну или даже в колонизации Марса. По итогам, похоже, успешного первого запуска, SpaceX сможет сконцентрироваться на двух других миссиях Falcon Heavy, запланированных на этот год. Пока заказов не много, но теперь, когда компании и правительства увидели успешный запуск, в офис Илона Маска может выстроиться очередь».

Изначально даже Илон Маск не до конца верил, что тестирование Falcon Heavy пройдет успешно. До старта основатель SpaceX обещал зрителям «либо впечатляющий запуск, либо лучший фейерверк в вашей жизни». По итогам подъема Falcon Heavy на орбиту Маск сказал журналистам, пока еще только пытается осознать, что произошло.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Новая ракета SpaceX — самый мощный носитель из ныне эксплуатируемых человечеством. Ранее и США, и Советский Союз строили и запускали и более мощные системы. В частности, и советская «Энергия — Буран», и американские Saturn V и Space Shuttle, имели грузоподъемность выше 100 тонн — примерно вдвое больше показателя Falcon Heavy. Так в чем же тогда прорыв Илона Маска? Комментирует академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

Александр Железняков академик Российской академии космонавтики имени Циолковского «Сравнивать их, наверное, не стоит, потому что они были еще более грузоподъемные, то есть принадлежали к носителям еще более мощного класса. Почему они забыты? Ну, Saturn V — потому что в первую очередь он ориентировался на достижения Луны, на совершение пилотируемых экспедиций. Когда американцы удовлетворили свои амбиции, надобность в Saturn V отпала. Space Shuttle показал свою уязвимость по многим рискам: было две катастрофы. А вот „Энергия — Буран“ учитывала многие недостатки американской системы аналогичной Space Shuttle. Но, к сожалению, распад Советского Союза и финансовые трудности, которые наша страна испытала в 90-е годы, не позволили продолжить эксплуатацию этих ракет. Потом долгое время для них не было просто грузов, которые выводились бы в космос. Все технологии стали устаревать, забываться, и сейчас уже на возобновление производства таких носителей, наверное, надежд очень и очень мало. Проще и дешевле разработать новые, чем реанимировать старые».

Весь процесс выхода ракеты в космос транслировался в интернете, на пике эфир смотрели более 2 миллионов человек. Пользователи отметили, что кадры из салона Tesla, пролетающей над Землей, выглядят совершенно сюрреалистично.

Currently over Australia pic.twitter.com/HAya3E6OEJ

— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Ранее Маска спросили, зачем ему выбрасывать в космос свою машину за 100 тысяч долларов. Бизнесмен ответил, что ему просто нравится думать о том, что через миллионы лет инопланетяне найдут на солнечной орбите его автомобиль.