В Орловской области изъяли почти 7 литров опасного одеколона

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в регулярном режиме проводит внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией алкогольной продукции.

Специалисты ведомства проверили 80 объектов, осуществляющих продажу спиртосодержащей непищевой продукции и 62 организации, реализующие спиртосодержащую пищевую продукцию.

На четырёх торговых точках в продаже было выявлено 79 единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В 6,9 литрах одеколонов содержание этилового спирта составило более 28% объема готовой продукции. По всем фактам реализации запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции были составлены административные протоколы.

По данным ведомства, в 2017 году на территории Орловской области зарегистрировано 76 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, 54 случая отравления закончились летальным исходом.

В региональном Роспотребнадзоре продолжает работу «горячая линия» для граждан и предпринимателей по вопросам реализации Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией». Телефоны «горячей линии»: (486 2) 41 51 97, 42 26 75, 41 47 52.

Ситуация за реализацией спиртосодержащей продукцией остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области.