По январским продажам вседорожник KIA Sportage стал вторым

В январе ситуация в SUV-сегменте российского авторынка по сути не изменилась, в сравнении с прошлым месяцем.

В лидерах по прежнему компакт-кроссовер Hyundai Creta. По итогам января эта автомодель стала выбором россиян 3833 раза (+49,4%).

Второй результат, как уже было сказано выше, у KIA Sportage. Тут показатели 3067 проданных авто (прирост вырос почти в два раза).

Renault Duster очередной раз оказался на третьем месте. Этот французский внедорожник приобрели 2510 раз (+35,8%). Наша LADA 4x4 с результатом 2068 реализованных машин (+27,1%) обошла Nissan X-Trail. Тот в свою очередь показал реализацию 1802 единицы (+49,4%).

К SUV-десятке примкнули также: Chevrolet Niva (1752 экз. / +4,9%), Renault Kaptur (1752 экз. / +15,3%), Volkswagen Tiguan (1721 экз. / +33,6%), Toyota RAV4 (1592 экз. / +38,4%), а также Mazda CX-5 (1455 экз. / +30,5%).

На самом деле ситуация оказалась предсказуемой на фоне растущей популярности в России именно SUV-сегмента.