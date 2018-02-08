Британцы нашли способ повысить экологичность ДВС

Британская компания Ricardo заявила о намерении выпустить двигатель для грузовиков с беспрецедентным тепловым КПД. Снижения выбросов углекислого газа на 30% и увеличения топливной эффективности на 20% инженеры добьются применением сжиженного азота.

Созданием технологии CryoPower компания занимается на протяжении 10 последних лет. По её подсчётам, на одной только экономии топлива владельцы машин с инновационным ДВС смогут зарабатывать по 12 500 долларов ежегодно. Подготовкой технологии для массового производства займётся дочерняя компания Dolphin N2.

Главным преимуществом технологии CryoPower является беспрецедентно низкое потребление топлива при одновременном снижении вредных выбросов. Этого её создатели планируют добиться путём повышения теплового КПД мотора. В основе технологии лежит идея двигателя с расщеплённым циклом, то есть использованием отдельного цилиндра для индукции и компрессии. Технология позволяет задействовать тепловую энергию, которую обычные ДВС расходуют впустую. В таком моторе процесс компрессии происходит изотермически, за счёт впрыска порции жидкого азота, который одновременно охлаждает топливо-воздушную смесь и задаёт дополнительный вектор энергии.

Разработчики технологии уверены, что проблем с поставками азота не возникнет — он в больших объёмах производится газовой промышленностью. В качестве топлива можно будет применять возобновляемое или традиционное топливо.

14 секретов безопасной езды за городом. Читайте статью на QutoЧитайте также:Феномен калильного зажигания и как он убивает моторыJaguar выпустит 25 оригинальных D-TypeMercedes-Benz представил новый Sprinter