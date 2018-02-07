АвтоВАЗ: Мор отступает…

На сей раз генеральный директор Ростехнологий , судя по всему, ни при чём — о смене президента АвтоВАЗа ему сообщили коллеги из Renault . Напомним, что контрольный пакет отечественного автогиганта находится как раз у Renault, однако такие вопросы, как назначение руководителя завода, французы обязаны согласовывать с крупнейшим держателем российского пакета — Ростехом.

Напомним, что Николя Мор ещё не проработал в своей должности и двух лет. За это время компания сильно поправила своё положение, пошатнувшееся с кризисом, и даже нарастила долю рынка до 19,5% по итогам 2017 года. Впрочем, в этом успехе есть и доля Бу Андерссона , при котором были запущены две главные модели Lada на сегодня — субкомпактный кроссовер Xray и седан класса В+ Vesta.

Между тем, на этот раз к смене президента АвтоВАЗа гендиректор Ростехнологий, похоже, не причастен. Дело в том, что с начала этого года Николя Мор получил ещё одну, а, точнее, две должности — старшего вице-президента Renault и операционного директора Renault по региону Евразия.