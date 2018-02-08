Dodge Durango «приодели» за счёт аксессуаров Option Packs

Dodge подготовил Durango с комплектом аксессуаров Option Packs для автосалона в Чикаго.

Dodge позволит заказать этот пакет доработок для внедорожника в версиях R/T и SRT. Детали, входящий в комплект апгрейда, придают полноприводнику более агрессивный вид и улучшают их возможности несколько. «Начинка» и «содержимое» находятся в полной гармонии!

Невероятно крутые полосы на кузове — вот это действительно смело смотрится. При этом цвета их реально выбирать. Доступно всего пять: Bright Blue, Flame Red, Gunmetal Low Gloss metallic, Low Gloss Black и Sterling Silver metallic. Такое стильное предложение оценили в 1 195 долларов.

В салоне увидите отделку из углеродного волокна. Так, вставки из карбона появляются на центральной консоли и дверных картах. Есть и искусственная замша, контрастные акценты. Цена — $ 2 495.

Мощность двигателя остается неизменной, но клиенты всё еще могут повысить возможности SUV. Как? Благодаря кастомному выхлопу из нержавеющей стали. Он, кстати, лучше и в плане коррозионной стойкости. Стоит такая вещь $ 1 850 для Durango SRT или $ 1 595 для машины в исполнении R/T.

Существует также новый комплект урезанных пружин для Durango SRT. За счёт этого клиренс падает на 15 миллиметров. В компании утверждают, что инженеры используют только запатентованные данные, которые недоступны для тюнеров. Их оценить успели в 325 долларов.