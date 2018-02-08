Toyota объединит 10 тысяч батарей от старых «Приусов» в супераккумулятор

Компания Toyota разрабатывает способы повторного использования батарей из силовых установок старых гибридных и электрических автомобилей, отслуживших свое. Как пишет издание Auto Express, производитель хочет построить «супераккумулятор» и подключить его к городской электросети.

Для проекта «Тойота» намерена взять 10 тысяч старых батарей от гибридов Prius и электрокаров iQ, объединив их в один аккумулятор мощностью 10 тысяч киловатт. Он будет поглощать излишки электроэнергии в период минимального использования сети, а также накапливать энергию, вырабатываемую станциями с ветряками и солнечными панелями.

Затем при пиковых нагрузках или чрезвычайных ситуациях «супераккумулятор» будет отдавать энергию обратно в бытовую сеть. В «Тойоте» уверены, что даже старые батареи со снизившейся емкостью могут справиться с этой задачей, выдерживая колебания напряжения и частоты. Большая часть аккумуляторов будут ниель-металлгидридными.

Тест-драйв: почему новый Toyota Prius нужен этому миру больше, чем мир ему Проект осуществляется совместно с японской энергетической компанией Chubu Electric Power, поставляющей электричество в регион Чубу японского острова Хонсю.

Работа над проектом начнется в этом году. Если испытания будут удачными, то огромную «супербатарею» построят к 2020 году.

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