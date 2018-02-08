Ещё
Toyota объединит 10 тысяч батарей от старых «Приусов» в супераккумулятор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota объединит 10 тысяч батарей от старых «Приусов» в супераккумулятор 

Motor.ru 8 февраля 2018
Фото: Motor.ru
Компания Toyota разрабатывает способы повторного использования батарей из силовых установок старых гибридных и электрических автомобилей, отслуживших свое. Как пишет издание Auto Express, производитель хочет построить «супераккумулятор» и подключить его к городской электросети.
Для проекта «Тойота» намерена взять 10 тысяч старых батарей от гибридов Prius и электрокаров iQ, объединив их в один аккумулятор мощностью 10 тысяч киловатт. Он будет поглощать излишки электроэнергии в период минимального использования сети, а также накапливать энергию, вырабатываемую станциями с ветряками и солнечными панелями.
Затем при пиковых нагрузках или чрезвычайных ситуациях «супераккумулятор» будет отдавать энергию обратно в бытовую сеть. В «Тойоте» уверены, что даже старые батареи со снизившейся емкостью могут справиться с этой задачей, выдерживая колебания напряжения и частоты. Большая часть аккумуляторов будут ниель-металлгидридными.
Тест-драйв: почему новый Toyota Prius нужен этому миру больше, чем мир ему  Проект осуществляется совместно с японской энергетической компанией Chubu Electric Power, поставляющей электричество в регион Чубу японского острова Хонсю.
Работа над проектом начнется в этом году. Если испытания будут удачными, то огромную «супербатарею» построят к 2020 году.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Российская компания представила трехколесный электромобиль Первый электрический кроссовер Audi оценили дешевле гибридного Q7 Nissan запустит в серию «прорывной» электрический кроссовер
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение