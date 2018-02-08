Ещё
Tesla Model X первой из электромобилей пересекла Сахару
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla Model X первой из электромобилей пересекла Сахару 

Ридус 8 февраля 2018
На днях стало известно, что электрокар Tesla Model X стал первым в мире электромобилем, пересекшим пустыню Сахара во время участия в любительском ралли «Будапешт-Бамако». Сообщается, что маршрут ралли проходил из Будапешта в Бамако, столицу Мали.
Продолжительность заезда составила 16 дней и за это время хорватская команда на Tesla Model X преодолела расстояние 8,6 тысячи километров, часть которых пришлась на крупнейшую пустыню Сахара.
На протяжении трассы встречалось несколько зарядных станций, на которых заряжалась электромобили, а при их отсутствии — электричеством, вырабатываемым генератором, который был установлен в сопровождавшей Model X техничке.
Мы использовали Tesla Model X, что стать первыми в ралли, а также показать, что электромобили — наше будущее, и их не нужно бояться. Конечно, мир еще не до конца готов к электромобилям — мало зарядных станций, но мы доказали, что даже в экстремальных условиях можно легко управлять Tesla, рассказали гонщики.
Напомним, что кроссовер Model X был впервые представлен американской компанией Tesla в 2015 году, а уже сегодня такие электромобили выпускаются в трех версиях: P75, P100 и P100D. Дальность их хода на одной зарядке аккумуляторов составляет 380, 470 и 460 километров соответственно.
Электромобиль часто привлекают к участию в массовых мероприятиях. Например, в сентябре прошлого года электромобиль Nissan Leaf в рамках благотворительного Монгол Ралли, стартовавшего в Лондоне и завершившегося в Улан-Удэ, проехал около 13 тысяч километров. Заезд проходил, в том числе, через горные хребты и пустыни.
А в конце прошлого года клуб любителей электромобилей Tesla в Саудовской Аравии опубликовал видео дрифта Model X в Аравийской пустыне.
Ридус: последние новости
Названо условие автоматического продления водительских прав Зачем опытных автомобилистов хотят заставить снова сдавать ПДД Отсутствие зимой знака «Шипы» грозит автомобилистам суровым наказанием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение