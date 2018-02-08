Tesla Model X первой из электромобилей пересекла Сахару

На днях стало известно, что электрокар Tesla Model X стал первым в мире электромобилем, пересекшим пустыню Сахара во время участия в любительском ралли «Будапешт-Бамако». Сообщается, что маршрут ралли проходил из Будапешта в Бамако, столицу Мали.

Продолжительность заезда составила 16 дней и за это время хорватская команда на Tesla Model X преодолела расстояние 8,6 тысячи километров, часть которых пришлась на крупнейшую пустыню Сахара.

На протяжении трассы встречалось несколько зарядных станций, на которых заряжалась электромобили, а при их отсутствии — электричеством, вырабатываемым генератором, который был установлен в сопровождавшей Model X техничке.

Мы использовали Tesla Model X, что стать первыми в ралли, а также показать, что электромобили — наше будущее, и их не нужно бояться. Конечно, мир еще не до конца готов к электромобилям — мало зарядных станций, но мы доказали, что даже в экстремальных условиях можно легко управлять Tesla, рассказали гонщики.

Напомним, что кроссовер Model X был впервые представлен американской компанией Tesla в 2015 году, а уже сегодня такие электромобили выпускаются в трех версиях: P75, P100 и P100D. Дальность их хода на одной зарядке аккумуляторов составляет 380, 470 и 460 километров соответственно.

Электромобиль часто привлекают к участию в массовых мероприятиях. Например, в сентябре прошлого года электромобиль Nissan Leaf в рамках благотворительного Монгол Ралли, стартовавшего в Лондоне и завершившегося в Улан-Удэ, проехал около 13 тысяч километров. Заезд проходил, в том числе, через горные хребты и пустыни.

А в конце прошлого года клуб любителей электромобилей Tesla в Саудовской Аравии опубликовал видео дрифта Model X в Аравийской пустыне.