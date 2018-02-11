Верфь из США планирует выпустить на воду катер в стиле Mercedes-AMG Project One

Cigarette Racing 515 Project One — катер в стиле гиперкара « Мерседес ». Его покажут уже в этом месяце.

В прошлом году мы видели роскошную яхту Niniette 66, вдохновлённую блистательно быстрым Bugatti Chiron. Затем появилась яхта в стиле Porsche , которая была построена Dynamiq и спроектирована в сотрудничестве с Studio F. A. Porsche.

Теперь пришла очередь и Mercedes-AMG участвует в акции, но не ожидайте увидеть еще одну роскошную яхту, оборудованную палубной мебелью стоимостью 400 000 долларов. Это построено Cigarette — компанией, известной для оффшорных моторных лодок, которые попадают на трехзначные скорости — и это называется встречайте — Cigarette Racing 515 Project One. Да, это настоящая водная ракета, плод сотрудничества между двумя компаниями. Чувствуется дух безумного Mercedes-AMG Project One hypercar.

У нас пока нет деталей об этом творении, кроме картинки-«дразнилки». Лодка при этом, совершенно очевидно, будет очень классной. Графика на корпусе скоростного судна повторит аэродинамичный силуэт «Мерседеса». Самое главное, чтобы и ощущения от пилотирования вышли схожими. Идентичными!

Означает ли это, что 515 Project One будет оснащаться сумасшедшей гибридной силовой установкой от дорожного гиперкара, которая генерирует более 1 000 лошадиных сил. Не думаем. Совсем не думаем. Вероятно, увидим пару двигателей сразу. Вероятно, это будут V8.

Данное совершенство представят публично 15 февраля в Майами на специализированной выставке.