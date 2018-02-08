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Skoda Fabia пережила лёгкую «подтяжку лица»
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Skoda Fabia пережила лёгкую «подтяжку лица» 

Car.ru 8 февраля 2018
Фото: Car.ru
Skoda несколько обновила свою компактную модель Fabia.
Чешская Skoda, как и обещала, провела фейслифтинг модели Fabia. При этом обновление затронуло как пятидверный хэтчбек, так и «сарай». Вы должны быть большим поклонником бренда, чтобы сразу же, с первого взгляда, обнаружить изменения в дизайне. Однако не стоит печалиться — мы вам поможем разобраться в обновках. Их тут совсем мало. Фары светодиодные, несколько иной в принципе передок — вот и всё.
Впервые Fabia теперь можно заказать с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, но по какой-то причине они доступны исключительно на хэтчбеке. Универсал — мимо! Skoda поработала и над салоном, где информационно-развлекательная система имеет 6,5-дюймовый сенсорный экран и отличается возможностью «налаживать контакт» с Bluetooth, USB и SD-картами. Плюс поддержку Apple CarPlay, Android Auto отметим.
Зато у Fabia Combi еть кое-что своё, специфичное: фонарик в багажнике, двусторонние напольные коврики, скребок для льда, USB-порт (даже несколько) для задних пассажиров. Ещё Fabia получила систему Auto Light Assist, мониторинг слепых зон и ассистент выезда с парковки задним ходом. Данные штуки делают «Фабию» невероятно безопасной по меркам своего класса.
Что касается двигателей, то нет причин волноваться за моторную гамму. Вот только все они «кислые» немного: атмосферный 1,0-литровый мощностью 60 л.с. или 75 л.с. (55 кВт) и более мощный 1,0 турбо TSI, рассчитанный на отдачу в 95 л.с. или 110 л.с. Топовый из них, TSI в 110 л.с., может быть при желании состыкован с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Skoda представит обновлённую Fabia на Женевском автосалоне.
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