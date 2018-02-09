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Ravon обновит седан R4 для России
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Ravon обновит седан R4 для России 

Авторамблер 9 февраля 2018
Фото: Авторамблер
Напомним, под названием Ravon R4 в стране продается бюджетный Chevrolet Cobalt, который собирают на мощностях завода в Узбекистане. Модель появилась на российском рынке в 2016 году и теперь готовится к рестайлингу, сообщает портал "Колеса.ру".
Информации о «посвежевшем» R4 пока мало. Ожидается, что пятидверка обновится по аналогии с бразильской версией Cobalt. Подтверждением этой теории служат фотографии, на которых обновленный Cobalt запечатлен на узбекской производственной площадке. От предшественника седан отличается чуть измененной решеткой радиатора, модернизированной оптикой и иными бамперами.
На сегодняшний день Ravon R4 доступен в России с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Цены на модель начинаются от 499 тыс. рублей.
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