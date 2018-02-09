Ещё
Новые лямбда-сенсоры NTK для VW, FIAT, OPEL, MITSUBISHI и SUBARU
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые лямбда-сенсоры NTK для VW, FIAT, OPEL, MITSUBISHI и SUBARU 

Car.ru 9 февраля 2018
Фото: Car.ru
Компания NGK Spark Plug — ведущий мировой поставщик
комплектующих для систем зажигания — добилась 100-процентного
покрытия европейского автопарка своими фирменными кислородными
датчиками.
Этого результата удалось достичь выводом на рынок послепродажного
обслуживания 22 новых позиции лямбда-зондов бинарного
(циркониевого) и широкополосного типа, поставляемых на конвейеры в  качестве оригинальных комплектующих. Теперь в ассортименте компании
в общей сложности насчитывается 986 наименований кислородных
датчиков, выпускаемых под маркой NTK. Все новые лямбда-сенсоры
выполнены в соответствии с единой концепцией линеек других
автомобильных датчиков NTK — массового расхода воздуха, абсолютного
давления, температуры отработавших газов.
Новые товарные позиции кислородных датчиков NTK предназначены для  установки на машины с бензиновыми моторами производства VW Group,
Fiat Group, Mitsubishi, Opel и Subaru и в общей сложности могут
быть применены на 425000 автомобилях. Информация о новых артикулах
в ассортименте NGK Spark Plug уже включена в онлайн-каталоге
TecDoc. Кислородные датчики доступны для заказа дистрибьюторами и  независимыми СТО с 5 февраля 2018 года.
Car.ru: последние новости
К 2019 году АВТОВАЗ выпустит самую бюджетную автомодель LADA Granta В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 В Volkswagen представили гоночный электромобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение