Новые лямбда-сенсоры NTK для VW, FIAT, OPEL, MITSUBISHI и SUBARU 

Компания NGK Spark Plug — ведущий мировой поставщик
комплектующих для систем зажигания — добилась 100-процентного
покрытия европейского автопарка своими фирменными кислородными
датчиками.
Этого результата удалось достичь выводом на рынок послепродажного
обслуживания 22 новых позиции лямбда-зондов бинарного
(циркониевого) и широкополосного типа, поставляемых на конвейеры в качестве оригинальных комплектующих. Теперь в ассортименте компании
в общей сложности насчитывается 986 наименований кислородных
датчиков, выпускаемых под маркой NTK. Все новые лямбда-сенсоры
выполнены в соответствии с единой концепцией линеек других
автомобильных датчиков NTK — массового расхода воздуха, абсолютного
давления, температуры отработавших газов.
Новые товарные позиции кислородных датчиков NTK предназначены для установки на машины с бензиновыми моторами производства VW Group,
Fiat Group, Mitsubishi, Opel и Subaru и в общей сложности могут
быть применены на 425000 автомобилях. Информация о новых артикулах
в ассортименте NGK Spark Plug уже включена в онлайн-каталоге
TecDoc. Кислородные датчики доступны для заказа дистрибьюторами и независимыми СТО с 5 февраля 2018 года.