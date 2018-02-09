Новые лямбда-сенсоры NTK для VW, FIAT, OPEL, MITSUBISHI и SUBARU

Компания NGK Spark Plug — ведущий мировой поставщик

комплектующих для систем зажигания — добилась 100-процентного

покрытия европейского автопарка своими фирменными кислородными

датчиками.

Этого результата удалось достичь выводом на рынок послепродажного

обслуживания 22 новых позиции лямбда-зондов бинарного

(циркониевого) и широкополосного типа, поставляемых на конвейеры в качестве оригинальных комплектующих. Теперь в ассортименте компании

в общей сложности насчитывается 986 наименований кислородных

датчиков, выпускаемых под маркой NTK. Все новые лямбда-сенсоры

выполнены в соответствии с единой концепцией линеек других

автомобильных датчиков NTK — массового расхода воздуха, абсолютного

давления, температуры отработавших газов.

Новые товарные позиции кислородных датчиков NTK предназначены для установки на машины с бензиновыми моторами производства VW Group,

быть применены на 425000 автомобилях. Информация о новых артикулах

в ассортименте NGK Spark Plug уже включена в онлайн-каталоге

TecDoc. Кислородные датчики доступны для заказа дистрибьюторами и независимыми СТО с 5 февраля 2018 года.