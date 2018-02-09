Шьем купальник по мотивам DG

Для создания этого купальника вам понадобится:

Бифлекс с принтом — 70 см (ширина 140 см) Лоскут тонкого однотонного бифлекса для подкладки — примерно 50х70 см (можно использовать трикотаж-масло) Резинка для обработки верхней части спинки и вырезов для ног — около 1,5 метров Калька для выкройки Ножницы, нитки, булавки Швейная машина Оверлок (можно обойтись без него).

Свой купальник я шила преимущественно на оверлоке, но если у вас его нет, можно использовать обычную швейную машинку и специальные иглы для трикотажа.

Итак, приступим.

1. Для начала вы должны определиться с выкройкой. Можно использовать обычную базовую выкройку (возможно в каких-то старых выпусках Бурда есть такие). Необходимо обрезать выкройку по высоте до пройм. Переднюю деталь необходимо раздвинуть в высоту для того, чтобы сделать сборку в боковых швах. И дорисовать 2 лямки-завязки. Моя выкройка выглядит так:

2. Выкраиваем из принтованного бифлекса все детали со сгибом. Из однотонного бифлекса — переднюю деталь купальника ДО того как вы раздвинули ее для сборки.

3. Детали завязок складываем лицевой сторой внутрь и прошиваем открытый срез. Выворачиваем и аккуратно выравниваем уголок.

4. На передней детали купальника присбариваем боковые срезы, чтобы их длина совпала с длиной боковых срезов спинки и детали подкладки.

5. Все детали купальника (кроме завязок) скалываем по поперечному шву между ног таким образом, чтобы при выворачивании сам шов оказался между передней деталью купальника и подкладкой. Прошиваем.

6. Детали завязок прикалываем к верхней части купальника лицевой стороной к лицевой стороне на одинаковом расстоянии от центра переда. У меня это 0,5 см в каждую сторону.

7. Детали купальника складываем как на фото, чтобы при сшивании верха купальника и подкладки все швы остались внутри.

8. Скалываем верхнюю переднюю часть купальника и подкладку. Прошиваем.

9. Выворачиваем купальник через боковой шов.

10. Отрезаем резинку для обработки верхнего края спинки короче основной детали примерно на 3 см. Прикалываем и слегка натягивая пришиваем.

11. Пришитую резинку отворачиваем на изнаночную сторону и отстрачиваем строчкой зиг-заг. Настройки моей машинки на фото.

12. Отрезаем резинки для обработки вырезов ног короче основных деталей примерно на 3 см. Прикалываем и слегка натягивая пришиваем. НА ЭТОМ ЭТАПЕ МЫ НЕ ОТСТРАЧИВАЕМ ВЫРЕЗЫ ДЛЯ НОГ ЗИГ-ЗАГОМ!

13. Складываем купальник изнаночной сторной наружу и аккуратно скалываем боковые швы. Прошиваем.

14. И только теперь мы отворачиваем резинку, пришитую к вырезам ног, на изнаночную сторону, прикалываем и аккуратно делаем отстрочку зиг-загом.

15. В верхней части боковых швов отворачиваем припуски на спинку и пришиваем на машинке обычной строчкой вниз примерно на 1,5 см.

16. Купальник готов! Теперь вы можете сражать всех свой красотой))))