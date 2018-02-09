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Mopar представил больше 200 аксессуаров для нового RAM 1500
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Mopar представил больше 200 аксессуаров для нового RAM 1500 

Allroader.ru 9 февраля 2018
Фото: Allroader.ru
В самом начале 2018 года на автошоу в Детройте RAM представил новое поколение полноразмерного пикапа RAM 1500, а стартовавший сегодня Чикагский автосалон стал площадкой для презентации широкого ряда аксессуаров для новинки от Mopar.
Часть представлять тюнинг-компоненты посетителям выставки выпала насыщенно-алому RAM 1500 Big Horn Sport, однако на нем установлена лишь ничтожная часть из более чем 200 аксессуаров, причем некоторые вещи на шоу еще не доступны в продаже. Современные любители пикапов, по мнению их производителей, обожают работать и отдыхать на природе, поэтому множество «фишек» предназначены именно для этого.
Во-первых, с помощью лифт-кита на 5 см был увеличен дорожный просвет пикапа, что также позволило поставить 35-дюймовую резину BFGoodrich All-Terrain на 18-дюймовых колесных дисках с бедлоками, которые помогут удерживать покрышки на ободах, когда они будут подспущены для лучшей проходимости. Черные накладки на колесные арки, подножка на всю длину кабины и черные полосы на капоте придают RAM 1500 по-настоящему брутальный вид.
В кузове пикапа установлена специальная рама RAM Rack для перевозки длинномеров на крыше (лодки, лестницы, строительные профили) очень полезная штука. Но как раз она еще не продается — Mopar утверждает, что выпустит раму в продажу уже «в ближайшем будущем», но мы то помним, что данный аксессуар был изначально показан еще в 2016 году на SEMA. Выглядит рама довольно надежно и, кажется, она проста в установке, закрепляясь в уже имеющихся в бортах кузова пазах.
Еще один пока недоступный компонент скрывается под капотом — это холодный впуск. Mopar утверждает, что он может устанавливаться на любые конфигурации капота нового RAM 1500, главное, чтобы под ним трудился 5.7-литровый HEMI V8. В пару новому впуску встает спортивная выхлопная система, однако придают ли эти модификации дополнительных «лошадей» движку — пока не известно. Кстати, если вам не нужен мощный звук, то можно ограничиться парой 5-дюймовых дизайн-насадок на патрубки.
https://youtu.be/mSaPiBwiuJ0
Также, шика добавят молдинги на дверях из шлифованного алюминия, в салон можно положить эксклюзивные всепогодные коврики, а на стекло наклеить логотип Mopar.
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