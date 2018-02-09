Ram 1500 2019 показал модернизацию Mopar в Чикаго

Новый 2019 Ram 1500 дебютировал в прошлом месяце на автосалоне в Детройте в 2018 году, но автопроизводитель стремится продемонстрировать множество способов, с помощью которых грузовик может изменить настройки запасных частей Mopar.

В подразделении Mopar говорят, что фактически для нового Ram существует более 200 запчастей, хотя представленный на выставке в Чикагском автосалоне 2018 года 1500 Big Horn Sport содержит всего несколько предметов.

Покупатели грузовиков чаще всего люди, которые работают или проводят время на открытом воздухе, а потому Mopar постарался поддержать это направление и предложил новому Ram 1500 2019 скромный двухдюймовый комплект для дополнительного зазора 35-дюймовых шин.

Они монтируются на базе 18-дюймовых колес Mopar. Работающих на бислоре и удерживающих шины на ободах, чтобы при нагрузке снизать давление.

Передняя и задняя секции крепления стойки прикреплены к существующим направляющим и могут быть отрегулированы вперед и назад по мере необходимости. Mopar говорит, что Ram Rack способен транспортировать «разнообразное оборудование для жизни и снаряжение», которое, очевидно, включает байдарки и длинные складные лестницы.

Матовые алюминиевые дверные пороги и обширные всепогодные поплавки Mopar дополняют модернизацию этого грузовика, и поскольку Mopar является частью семейства FCA вместе с Ram, покупатель получает полное заводское гарантийное обслуживание.