Ещё
Ram 1500 2019 показал модернизацию Mopar в Чикаго
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ram 1500 2019 показал модернизацию Mopar в Чикаго 

Car.ru 9 февраля 2018
Фото: Car.ru
Новый 2019 Ram 1500 дебютировал в прошлом месяце на автосалоне в Детройте в 2018 году, но автопроизводитель стремится продемонстрировать множество способов, с помощью которых грузовик может изменить настройки запасных частей Mopar.
В подразделении Mopar говорят, что фактически для нового Ram существует более 200 запчастей, хотя представленный на выставке в Чикагском автосалоне 2018 года 1500 Big Horn Sport содержит всего несколько предметов.
Покупатели грузовиков чаще всего люди, которые работают или проводят время на открытом воздухе, а потому Mopar постарался поддержать это направление и предложил новому Ram 1500 2019 скромный двухдюймовый комплект для дополнительного зазора 35-дюймовых шин.
Они монтируются на базе 18-дюймовых колес Mopar. Работающих на бислоре и удерживающих шины на ободах, чтобы при нагрузке снизать давление.
Передняя и задняя секции крепления стойки прикреплены к существующим направляющим и могут быть отрегулированы вперед и назад по мере необходимости. Mopar говорит, что Ram Rack способен транспортировать «разнообразное оборудование для жизни и снаряжение», которое, очевидно, включает байдарки и длинные складные лестницы.
Матовые алюминиевые дверные пороги и обширные всепогодные поплавки Mopar дополняют модернизацию этого грузовика, и поскольку Mopar является частью семейства FCA вместе с Ram, покупатель получает полное заводское гарантийное обслуживание.
Car.ru: последние новости
К 2019 году АВТОВАЗ выпустит самую бюджетную автомодель LADA Granta В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 В Volkswagen представили гоночный электромобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение